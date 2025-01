L’enseignant marocain Messaoud Ariba a été primé, samedi à la capitale indienne New Delhi, lors de l’édition 2024 des Global Teacher Awards, un rendez-vous annuel célébrant l’excellence éducative à l’échelle internationale.

Professeur au groupe scolaire Ibnou Aachir, relevant de la Direction provinciale de Taroudant, M. Ariba est le seul représentant du monde arabe et de l’Afrique du Nord à figurer parmi les lauréats de cette édition.

Il s’est distingué parmi des milliers de candidatures venant des quatre coins du monde, lors de cet événement initié par « AKS Education », une entreprise de recherche en éducation basée en Inde.

Dans une déclaration, M. Ariba s’est dit honoré et heureux de cette distinction, fruit de 25 années de travail et d’engagement au service de l’éducation.

Cette reconnaissance, a-t-il considéré, est un hommage mérité aux efforts remarquables des hommes et des femmes œuvrant au développement du secteur éducatif dans le Royaume.

« Depuis 1998, je me consacre à l’amélioration des apprentissages, notamment en mathématiques, grâce à une approche ludique qui rapproche les concepts de cette discipline des enfants », a-t-il déclaré, précisant que son projet « Math Kids », récompensé lors de cet événement, transforme l’enseignement des mathématiques au niveau primaire en pièces de théâtre, facilitant ainsi l’apprentissage par le jeu.

« Nous savons que beaucoup d’enfants perçoivent souvent les mathématiques comme une discipline intimidante, voire effrayante », a-t-il expliqué.

« Avec « Math Kids », les mathématiques deviennent un jeu plutôt qu’un « monstre ». Grâce à des activités théâtrales, les concepts mathématiques sont présentés de manière accessible et amusante », a-t-il ajouté.

Outre les mathématiques, M. Ariba a adapté la matière d' »Activité scientifique » du cycle primaire en trois pièces de théâtre, chacune d’une durée de 45 minutes et conçue pour deux niveaux scolaires.

Et d’affirmer que le théâtre scolaire, bien plus qu’un simple divertissement, est un outil pédagogique puissant, capable de stimuler l’apprentissage et de renforcer les compétences des élèves.

Les Global Teacher Awards visent à célébrer les enseignants qui se distinguent par leur excellence dans l’enseignement, toutes disciplines confondues, ainsi que par leur contribution remarquable auprès des élèves et de la communauté, y compris au-delà des salles de classe, selon AKS Education.

Ces prix mettent en lumière des éducateurs exceptionnels issus de toutes les régions et communautés du monde, tout en valorisant leur rôle essentiel dans la construction d’une société plus solidaire et leur impact inspirant sur les générations futures.

