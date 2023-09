L’Office National de l’Électricité et de l’Eau potable (ONEE) dément les informations relayées par un journal électronique qui le tiennent pour « responsable » d’un incident sur un équipement sous tension, survenu à l’aéroport Mohammed V de Casablanca.

Dans une mise au point parvenue à la MAP, l’ONEE indique que « suite à la publication le 1er septembre 2023, par un journal électronique francophone, d’un article intitulé +Explosion d’un transformateur électrique à l’aéroport Mohammed V de Casablanca : les précisions de l’ONDA+ et compte tenu que le contenu dudit article tient l’ONEE pour responsable de cet incident, l’Office tient à apporter quelques précisions ».

Ainsi, l’ONEE dément ces informations et précise que « l’installation siège de l’incident survenu le jeudi 24 août 2023 est propriété de l’Office National des Aéroports (ONDA), conformément aux limites de propriété contractuelles entre l’ONEE et l’ONDA », poursuit la même source. L’ONEE soutient également que la cause de l’interruption de courant n’est pas due à « l’explosion du combiné de mesure appartenant à l’ONDA, mais à un court-circuit causé par une intervention d’un technicien de l’ONDA sur cet équipement sous tension et sans respect des consignes et manœuvres de protection et de sécurité nécessaires à observer lors d’une telle intervention ».

L’intervention sur ce genre d’installation doit se faire Hors Tension pour garantir la sécurité de l’agent intervenant, ajoute la même source. Par ailleurs, l’ONEE note que le personnel de l’ONDA est chargé de la conduite et du contrôle des équipements électriques de son poste électrique qui alimente les installations de l’aéroport Mohammed V de Casablanca. « L’ONEE déplore ce triste incident et présente ses condoléances à la famille du défunt ainsi qu’au personnel de l’ONDA », conclut le communiqué.

