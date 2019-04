PARTAGER Incendie de la Mosquée Al Aqsa : El Othmani salue le don royal

Le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Othmani, a salué jeudi l’initiative royale de contribuer à la restauration et l’aménagement de certains espaces à l’intérieur de la Mosquée Al Aqsa, ainsi que son environnement.

Dans son allocution à l’ouverture de la réunion hebdomadaire du Conseil du gouvernement, M. El Othmani a indiqué que l’initiative royale intervient à point nommé, eu égard aux complots ciblant la Mosquée Al Aqsa et au besoin pressant en matière de restauration et d’entretien de certains de ses espaces.

Rappelant que SM le Roi Mohammed VI a donné ses instructions pour que cette opération soit effectuée en coordination avec l’Administration des Waqf islamiques du Royaume Hachémite de Jordanie, M. El Othmani a souligné que cette initiative royale témoigne de l’intérêt accordé par le Souverain, Président du Comité Al Qods, à la défense de cette ville sainte et au soutien des Maqdessis.

Le Royaume du Maroc adopte des positions claires et tranchantes rejetant toute atteinte à la ville sainte et à la Mosquée Al Aqsa et toute modification de leur identité, a-t-il rappelé, indiquant qu’il s’agit de « positions connues en matière de soutien à la résistance des Maqdessis ». « Les actions de l’Agence Bayt Mal Al-Qods font partie de ces efforts déployés en vue de consolider la résistance des Maqdissis sur leur terre et de faire face aux manœuvres visant à vider la ville sainte de sa population palestinienne », a-t-il ajouté.

Dans ce sens, le Chef du gouvernement a réitéré le soutien ferme du peuple marocain aux Palestiniens pour qu’ils puissent créer leur État indépendant avec Al Qods-Est comme capitale.

LNT avec Map