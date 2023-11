Un complexe d’inclusion par le sport a été inauguré mercredi à Lahraouyine (province de Médiouna) et ce, dans le cadre du soutien des projets de développement et à l’occasion du 68ème anniversaire de l’Indépendance du Royaume.

Ce complexe sportif dont la gestion sera confiée à l’ONG »Tibu Africa », a été inauguré par le gouverneur de la province de Médiouna, Ali Salem Chagaf qui a également donné le coup d’envoi pour la réalisation de deux projets inscrits dans le cadre des 3 et 4èmes phases de l’initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Des projets qui visent à mettre à contribution les activités sportives pour trouver des solutions sociales innovantes dans les domaines de l’éducation, l’autonomisation et l’inclusion socio-économiques des jeunes et des femmes en situation de précarité.

Le premier projet concerne l’inclusion socio-économique des femmes et des jeunes en situation de précarité grâce au sport dans la province de Médiouna. D’un coût de 2.625.000 dirhams, il est financé dans le cadre d’un partenariat entre l’INDH et le Conseil provincial de Médiouna ainsi que la commune Lahraouyine, l’ONG »Tibu Africa » et l’Association des amis du sport à Médiouna.

Ce projet vise à associer les jeunes et les femmes en situation de précarité dans les activités sportives et ce, en vue de leur permettre de développer leur compétences personnelles.

Quant au second projet, il porte sur la création d’écoles d’insertion professionnelle des jeunes grâce au sport. Doté d’une enveloppe budgétaire de 2,5 Mdh, ce projet est financé par l’INDH en partenariat avec le Conseil provincial de Médiouna, la Direction provinciale du ministère de l’éducation nationale, du préscolaire et des sports à Médiouna et l’ONG »Tibu Africa ».

Le projet vise à consolider l’insertion socio-économique des jeunes et à favoriser leur employabilité grâce toujours au sport et ce, à travers des formations ciblées axées principalement sur l’éducation et l’insertion professionnelle ou encore l’autonomisation. Ce qui est à même d’impulser une nouvelle dynamique dans la province de Médiouna, promouvoir l’auto-emploi et l’investissement dans des projets sportifs ou encore créer de l’emploi et réduire le taux de chômage parmi la catégorie ciblée.

À ce propos, Mohamed Amine Zariat, président de l’ONG »Tibu Africa » indique que ce complexe inauguré servira de centre d’encadrement et de formation des jeunes à travers des programmes d’insertion professionnelle et socio-économique axés sur le sport pour permettre aux bénéficiaires d’acquérir des compétences personnelles et ainsi améliorer leur situation professionnelle.

Et d’assurer que le programme »Mama Fit » qui s’adresse aux femmes au foyer âgées de 25 à 50 ans, permettra aux femmes d’explorer de nouvelles opportunités d’emploi et de renforcer leur confiance.

Pour sa part, Siham Boukharouaâ, cheffe de la Division de l’action sociale à la province de Médiouna, a fait savoir que ce projet, qui s’inscrit dans le cadre de l’INDH, vise à mettre à contribution les activités sportives pour trouver des solutions innovantes dans les domaines de l’éducation, l’autonomisation et l’inclusion socio-économiques des jeunes et des femmes en situation de précarité, ajoutant que ce projet cible 200 femmes, 550 jeunes filles et garçons et 250 jeunes dans le cadre du programme d’amélioration du revenu et d’insertion économique des jeunes.

Chiffres à l’appui, elle a indiqué que ce projet d’un coût de 2.625.000 dirhams, est financé à hauteur de 300.000 dirhams par la Commission provinciale du développement humain contre 2.025.000 dirhams pour le Conseil provincial de Médiouna et 300.000 dirhams pour l’ONG »Tibu Africa ».

Et Mme Boukharouaâ de conclure en notant que les élèves des écoles publiques sélectionnés ainsi que les pensionnaires de l’établissement de protection sociale »Dar Lamima » seront accueillis dans ce nouveau centre.

LNT avec Map

