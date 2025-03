Marjane Group a inauguré Mazeej Mall, un retail park situé sur l’avenue Mohammed VI à Laâyoune. Ce projet, géré par Marjane Reim, sa filiale spécialisée dans la gestion des actifs immobiliers commerciaux, représente un investissement de 260 millions de dirhams. Il s’étend sur 60 000 m², dont 30 000 m² couverts, et vise à accompagner le développement économique et social de la région.

Une offre commerciale variée

Mazeej Mall comprend un hypermarché de 11 000 m², un espace dédié à l’ameublement de 5 400 m², ainsi que 34 boutiques occupant plus de 13 000 m². Il propose également une aire de jeux extérieure de 1 500 m² et un espace loisirs intérieur de 700 m².

Pour améliorer l’expérience des visiteurs, le site dispose d’un parking gratuit de 555 places et d’une station de services de 1 300 m².

L’offre commerciale regroupe des enseignes locales, nationales et internationales dans divers secteurs, notamment la mode, l’électronique, l’électroménager, l’ameublement, la cosmétique et les services. Parmi les marques présentes figurent Electroplanet, Inwi, Attijariwafa Bank, Marwa, Celio, Yves Rocher et Lee Cooper.

Un impact économique et social

Le développement de Mazeej Mall s’inscrit dans une démarche visant à soutenir l’économie locale et à favoriser l’emploi. Le projet a permis la création d’environ 1 000 emplois directs et indirects, couvrant différents domaines tels que la gestion commerciale, l’entretien et les services aux visiteurs.

Le mall constitue également un espace d’opportunités pour les entrepreneurs locaux, contribuant à diversifier l’offre commerciale de la région.

Un concept architectural intégré à son environnement

L’architecture de Mazeej Mall s’inspire des souks et caravansérails sahariens, avec des espaces ouverts et des structures en toiles tendues conçues pour offrir une protection contre le vent et le soleil.

Le centre est accessible aux piétons via la promenade Mahaj Mohammed VI, tandis que l’entrée pour les véhicules est aménagée sur une voie latérale afin de fluidifier la circulation sur l’avenue principale.

Une approche écoresponsable

Mazeej Mall a été conçu avec une approche visant à réduire son impact environnemental. L’orientation du bâtiment et l’ombrage des façades contribuent à limiter la consommation énergétique liée au chauffage et à la climatisation.

Dans le cadre d’un programme plus large mené par Marjane Group, des panneaux solaires seront installés pour alimenter une partie des besoins en énergie renouvelable.

