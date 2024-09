La rentrée scolaire 2024-2025 marque un tournant important pour l’éducation à Benguérir avec l’ouverture de l’antenne de l’école Jacques-Majorelle, une initiative innovante qui reflète une vision moderne de l’enseignement. Ce projet, fruit d’une collaboration entre l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et le réseau éducatif français OSUI-Mlfmonde, symbolise une alliance franco-marocaine visant à enrichir l’offre éducative dans cette région en plein essor.

L’antenne de l’école Jacques-Majorelle propose un parcours éducatif dès la petite enfance, axé sur un environnement d’apprentissage stimulant et favorable à l’épanouissement des élèves. L’établissement aspire non seulement à garantir la réussite scolaire, mais aussi à offrir de nouvelles perspectives aux jeunes, en les préparant à l’enseignement supérieur et au monde professionnel.

La cérémonie d’inauguration, tenue le 5 septembre 2024, a réuni des personnalités de renom telles que Hicham El Habti, Président de l’UM6P, Christian Masset, Président de la Mlf-OSUI, et Christophe Lecourtier, Ambassadeur de France au Maroc. Cet événement souligne l’engagement des partenaires envers le développement éducatif et culturel de Benguérir.

L’école Jacques-Majorelle, rattachée au groupe scolaire du même nom à Marrakech et reconnue par le ministère français de l’Éducation nationale, bénéficie d’un soutien continu pour garantir un enseignement de qualité conforme aux standards internationaux. Depuis sa création en 1996, le réseau OSUI, avec ses établissements au Maroc et à l’international, promeut une éducation plurilingue et innovante, préparant les élèves à une carrière internationale.

L’établissement adopte une pédagogie basée sur les compétences psychosociales et l’intégration des neurosciences. Grâce à des classes en plein air, des espaces de jeux et des pratiques collaboratives, l’école offre un cadre éducatif propice au bien-être des élèves. De plus, l’école se distingue par sa marmothèque, ses programmes scientifiques inspirés du modèle singapourien, et son engagement en faveur du développement durable, avec des initiatives telles que la labellisation E3D et des projets éducatifs axés sur la gestion de l’eau et l’agriculture durable.

