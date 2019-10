PARTAGER Inauguration à Rabat du nouveau Centre Mohammed V de la deuxième chance

Le Centre Mohammed V de la deuxième chance-nouvelle génération, destiné aux enfants et aux jeunes non scolarisés ou déscolarisés, âgés entre 13 et 18 ans, a été inauguré lundi à Rabat.

Selon le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saïd Amzazi, l’inauguration de cet établissement pilote de deuxième chance de nouvelle génération coïncide avec le lancement de la rentrée officielle de l’éducation non formelle.

S’exprimant devant la presse, il a souligné qu’un certain nombre de pédagogies éducatives intégrées, à savoir les langues étrangères et les compétences pratiques, ont été élaborées, en plus de l’enseignement de trois métiers au sein de l’établissement, comme la coiffure et l’informatique.

« Il s’agit également de l’accompagnement dans la perspective de l’intégration professionnelle ou le retour au système éducatif pour continuer les études », a-t-il expliqué.

Le directeur de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Aderdour a indiqué, pour sa part, que l’inauguration de l’école de deuxième chance-nouvelle génération vise à inculquer aux élèves de nouvelles connaissances, ainsi que de divers métiers et professions.

Il a souligné qu’au niveau de la région, il a été procédé à l’ouverture de neuf centres sur un total de 80 programmés au niveau national, ajoutant que l’ambition est d’ouvrir 30 centres dans les deux prochaines années.

De son côté, le président de l’association » Perspectives jeunes pour le développement », Hicham Almarak a fait savoir que l’association veillera à la gestion du centre qui va s’atteler à corriger le parcours des élèves déscolarisés.

Il a, en outre, souligné que le nombre des bénéficiaires dans ce centre a atteint 65 personnes, indiquant que l’association ambitionne d’atteindre 150 bénéficiaires, la saison prochaine.

LNT avec MAP