Inauguration à Al Hoceima de « Dar Al Moukawil », dédiée à l’accompagnement des TPE

Le Groupe Attijariwafa Bank a inauguré, mercredi à Al Hoceima, un nouveau centre « Dar Al Moukawil » (maison de l’entrepreneur), dédié à l’accompagnement et la promotion des très petites entreprises (TPE).

Le nouveau centre a été inauguré en présence du wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri, du gouverneur de la province d’Al Hoceima, Farid Chourak, du Président directeur général d’Attijariwafa Bank, Mohamed El Kettani, ainsi que d’élus, de représentants de la CGEM et d’associations, de fédérations et d’associations professionnelles de la région.

Cette nouvelle structure, la 8è du genre après celles d’Aït Melloul, Tanger, El Jadida, Marrakech, Fès, Meknès et Rabat, vise à encourager les initiatives d’entrepreneuriat et à contribuer à l’émergence d’un tissu performant des TPE, un segment porteur de valeur socio-économique et d’employabilité pour le Maroc.

« Dar Al Moukawil » s’assigne également pour objectif de contribuer activement à l’encouragement de l’esprit d’entrepreneuriat et à l’accélération de la croissance des TPE pour renforcer leur rôle dans la dynamisation de l’économie nationale et la création d’emplois et de richesse.

Ce nouveau centre se veut un espace d’information qui offre gratuitement aux TPE clientes et non clientes la possibilité de bénéficier de plusieurs services d’accompagnement, notamment des informations riches liées à l’entrepreneuriat fournies par des conseillers sur place, ainsi que des services de mise en relation, du processus de création d’entreprise, de l’orientation et de la réalisation d’étude du marché.

S’exprimant lors de la cérémonie de l’inauguration, M. Jouahri a mis l’accent sur l’importance des programmes de formation et d’accompagnement dédiées aux TPE.

La promotion des TPE est au cœur des préoccupations de Bank Al-Maghreb, affirme M. Jouahri, notant que la BAM exhorte régulièrement les différentes acteurs économiques à œuvrer et à collaborer de manière durable et continue avec ce segment d’entreprises.

M. Jouahri a, par ailleurs, mis en avant la stratégie nationale d’inclusion financière qui a été développée à l’initiative conjointe du ministère de l’Économie et des finances et de Bank Al-Maghrib dans le cadre d’une approche participative.

Cette stratégie, dont l’objectif est de faire de l’inclusion financière un réel vecteur de développement socio-économique, s’adresse plus particulièrement aux femmes, aux jeunes, au monde rural et aux TPE, a-t-il dit.

Pour sa part, le PDG d’Attijariwafa Bank a indiqué que le soutien des TPE, qui constituent l’un des piliers du développement économique du pays, est au centre des stratégies du groupe, qui demeure déterminé à doter les différentes régions du Royaume de centres d’accompagnement, en gage de proximité et de soutien renouvelé aux TPE.

Depuis sa création il y a plus d’un siècle, le groupe Attijariwafa Bank entretient d’excellentes relations basées sur la confiance mutuelle avec les TPE, dont plusieurs sont devenues de grands groupes de renommée internationale, s’est-il félicité.

Ces dernières années, a ajouté M. El Kettani, le groupe a mis en place des mesures innovantes au profit des TPE entre services bancaires financiers et d’autres non financiers en vue d’assurer l’accompagnement nécessaire et la promotion à ce segment d’entreprises.

Il a, par ailleurs, présenté les résultats réalisés depuis la création de la structure de Dar Al Moukawil en 2017, faisant état de l’organisation de plus de 1.700 sessions de formation en faveur de 20.000 TPE, de 7.500 entretiens de conseil et d’accompagnement réalisés au bénéfice de clients et non clients pour les aider dans la gestion de leurs activités au quotidien, de 9 Journées marchés et 25 sessions B2B et de 400 séminaires externes de sensibilisation animés au profit de petites entreprises et porteurs de projets.

Il s’agit également, selon M. El Kettani, de 120 partenariats avec les acteurs locaux pour renforcer le tissu entrepreneurial, de 3.000 auto-entrepreneurs inscrits au statut de l’auto-entrepreneur, de 250 entreprises crées à travers le programme exclusif de promotion de l’entrepreneuriat baptisé « Hub de l’Entrepreneuriat », en sus de 670.000 connexions à la plateforme web daralmokaouil.com, où les cours en lignes et les vidéos didactiques proposées ont été, jusqu’à aujourd’hui, visionnées près de 650.000 fois.

A cette occasion, le Groupe Attijariwafa bank a signé trois conventions visant à contribuer activement à l’encouragement de l’entrepreneuriat et à l’accélération du développement des TPE. Il s’agit des conventions paraphées avec la Fondation marocaine pour l’éducation financière, la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et l’Association provinciale de promotion des activités de proximité.

LNT avec MAP