La cérémonie de remise des prix de la 8ème édition des Impériales Week, grand rendez-vous des professionnels de la communication, du marketing, des médias et du digital, a eu lieu vendredi soir à Casablanca.

Fidèle à sa tradition, cet événement a célébré l’excellence à travers la remise des trophées « Les Étoiles », récompensant les meilleures campagnes dans 8 catégories principales et 27 sous-catégories.

Le jury, présidé par Pascal Cübb, président de l’International Advertising Association (IAA France) et composé de professionnels, reconnus dans le domaine de la communication, des médias, du marketing et des industries culturelles, a évalué les campagnes selon des critères rigoureux garantissant la qualité des distinctions.

La cérémonie a débuté par la remise de prix dans la catégorie « Event », décerné à l’agence Marcom Edge pour l’évènement « Free Fire : Battle of Morocco », suivie de la catégorie « Major Cause Social Actions and Solidarity », remportée par l’agence TNC.

Dans la catégorie « Experience », ont été primées dans la sous-catégorie « User Experience », l’agence Experienciah Award et dans la sous-catégorie « Customer Experience », l’agence Wunderman Thompson.

Pour la catégorie « Design & Branding », les agences Marcom Edge et Optimum Marketing Group ont été récompensées, respectivement dans les sous-catégories « Design & Branding Packaging » et « Design & Branding Visual Identity ».

Dans la catégorie « Craft », ont été honorées, l’agence Shems Publicité dans les sous-catégories « Craft Sound, « Craft Digital AI », l’agence TNC dans les sous-catégories « Craft Video-Film » et « Craft Photography », l’agence Optimum marketing group dans la sous-catégorie « Craft Graphic Design » et l’agence Inception dans la sous-catégorie « Craft Animation ».

Pour ce qui est de la catégorie « Content », les prix ont été remis à l’agence Share Conseil et Boomerang Communication respectivement dans les sous-catégories « User Generated Content » et « Brand Content ».

S’agissant de la catégorie « Advertising », les agences gagnantes dans les sous-catégories « Advertising Outdoor Campaign », « Advertising Digital Campaign », « Advertising TV Campaign », » Advertising social media and/or influence campaign », « Advertising Integrated Campain », sont respectivement, l’agence Boomerang Communication, Optimum Marketing Group, RAPP, Share Conseil et Lovestories.

Par ailleurs, les prix spéciaux du jury « Patrimonial Brand » et « I love Morocco », ont été attribués à l’agence Gaia Medias et Shems Publicité, alors que les prix Coup de cœur du jury et président du jury ont été décernés à Marcom Edge et TNC.

Les prix hors catégorie 2025 ont été, quant à eux, remis à TNC pour l’agence de l’année, à Vivo Energy pour l’annonceur de l’année, à l’agence 109 pour le prix public, à Saga communication pour le prix des professionnels et à la Fondation Mohammed V pour le prix des Impériales.

S’agissant des artisans des différentes campagnes en lice pour les Trophées « Les Étoiles », Nadia Rahim et Salwa Benslimane ont été désignées « Marketer of the year », tandis que Qods Wassila a décroché le titre « Creative of the year ».

S’exprimant à cette occasion, le président du jury, Pascal Cübb, a salué la qualité des campagnes présentées. « J’ai eu la chance de présider un jury d’exception et de découvrir des cas impressionnants. De belles marques, des campagnes responsables et engagées, mais aussi de grande qualité qui reflètent l’innovation marocaine, tout en étant inspirées des meilleures pratiques internationales », a-t-il déclaré.

Pour sa part, le président fondateur de l’Association Les Impériales, Anouar Sabri, a souligné : « Nous avons personnifié le Paradigm Shift à travers trois grands axes : repenser les business models, réinventer la gestion des ressources humaines et intégrer les avancées technologiques, notamment l’IA ».

Il a également rappelé l’importance de positionner cet événement au service du Maroc et de sa société, avec un débat autour de l’impact des nouvelles technologies sur le développement du pays.

Placée sous le thème « The Paradigm Shift – Business. People. Tech », l’édition 2025 des Impériales Week a offert une immersion complète dans les métiers de la communication, du marketing, des médias, du digital et de l’événementiel.

LNT

Partagez cet article :