Impériales 2019 : RAM triplement primée

Royal Air Maroc s’est triplement distinguée à l’occasion de la soirée de gala « Les Impériales 2019 » organisée jeudi dernier à Casablanca, événement dédié aux professionnels du marketing, de la communication, des médias et du digital. La compagnie nationale a en effet remporté trois prix dans le cadre du concours « Les étoiles », organisé pour célébrer les campagnes de communication qui se sont démarqués en 2017 et 2018.

La soirée a été l’occasion de célébrer les « best practices métiers » pour les professionnels du Marketing, de la Communication, de la Publicité, des Médias et du Digital. Royal Air Maroc s’est imposée en remportant trois “étoiles” dans les catégories « Marques » et « Campagnes-Actions ».

En premier lieu, RAM a obtenu l’étoile « Marque sans frontières » grâce à sa stratégie d’égéries de marque ciblant différentes communautés de ses passagers. Ainsi, pour sa campagne marque à destination de la diaspora africaine, RAM s’est associée à Youssou N’Dour, artiste de renommée mondiale, et pour sa communication envers les Marocains du monde, la compagnie a fait appel à l’acteur marocain au rayonnement international Said Taghmaoui. Le jury d’experts a ainsi reconnu le caractère naturellement africain de la compagnie et salué l’internationalisation de sa marque.

En second lieu, c’est la campagne digitale liée au surclassement avec Said Taghmaoui qui a été primée. La vidéo a connu en grand succès sur les réseaux sociaux.

Enfin, dans la catégorie « Action Contextuelle », c’est la réponse de Royal Air Maroc à la qualification des Lions de l’Atlas pour le mondial russe, qui a été primée. « Nous ne transportons pas que des passagers. Nous accompagnons aussi nos lions en Russie », a connu un grand succès, notamment sur les divers réseaux sociaux.

Avec ces trois distinctions, Royal Air Maroc confirme le succès de la stratégie de communication mise en place ces dernières années, et qui avait été lancée avec la campagne « On évolue pour vous ». Une stratégie ancrée dans une créativité ambitieuse et réaliste, en phase avec les enjeux actuels de la compagnie, et qui vient exprimer les fondamentaux d’une marque qui se veut accessible, proche de son public et présente pour accompagner ses clients dans la réalisation de leurs ambitions.

