La province d’Ifrane ambitionne de devenir un modèle mondial en matière de durabilité environnementale en décrochant le label international de ville 100 % propre, a affirmé mardi à Ifrane, le wali de la région de Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Mouaad Jamai.

S’exprimant lors d’une rencontre de communication réunissant les principaux acteurs et les investisseurs de la province, M. Jamai a relevé que l’objectif est de faire d’Ifrane un modèle d’excellence écologique, en visant notamment l’obtention d’un label international « Ifrane, ville propre ».

Pour concrétiser cette vision ambitieuse, il a insisté sur la nécessité de stimuler les investissements dans les secteurs verts, tels que les véhicules et taxis écologiques, annonçant l’intention de rendre les transports publics d’Ifrane 100% propres.

« Il s’agit là d’une stratégie globale axée sur la protection de l’environnement et le respect de la nature », a détaillé le responsable, soulignant la ferme volonté de positionner Ifrane comme une référence mondiale en matière de développement durable.

Il a, par ailleurs, indiqué que cette rencontre de communication avait pour objectif d’explorer les opportunités prometteuses qu’offre la région et de discuter des moyens renforçant son attractivité pour attirer davantage d’investissements à forte valeur ajoutée.

M. Jamai a rappelé que cette initiative s’inscrit dans la lignée des directives de SM le Roi Mohammed VI, qui place l’investissement au cœur du développement économique et social.

La région de Fès-Meknès, a-t-il poursuivi, aspire à une relance économique basée sur un modèle de développement durable et inclusif, puisant sa force dans un capital humain qualifié, un patrimoine riche de plus de 12 siècles, une position stratégique et des ressources uniques en matière d’innovation.

Il a, également, mis en avant le rôle capital de l’Université Al Akhawayn, qui célèbre cette année son 30ème anniversaire, dans le développement de la province.

Pour concrétiser la vision de développement de la province, M. Jamai a insisté sur la nécessité de transformer Ifrane en un modèle mondial d’innovation technologique et de croissance verte, à l’instar de certains pays développés.

Dans ce cadre, il a souligné le rôle clé qu’Al Akhawayn, à travers ses partenariats locaux et internationaux, peut jouer dans cette transformation, notamment en créant des incubateurs d’entreprises et des laboratoires pour encourager les jeunes à créer des startups axées sur la durabilité dans l’innovation technologique.

Concernant les infrastructures, M. Jamai a annoncé que 5,5 MMDH ont été alloués entre 2015 et 2023 pour des projets d’infrastructure, des secteurs sociaux et le développement humain.

S’agissant des investissements privés, le wali a précisé que le Comité Régional Unifié d’Investissement (CRUI) a approuvé depuis 2022 des projets d’une valeur de 1,1 milliard de dirhams, notant que le dernier trimestre de 2024 a vu une accélération du rythme des investissements, avec 55% des projets approuvés, pour une valeur de 258 millions de dirhams, soit 91% du montant total des projets d’investissement approuvés en 2024.

Pour sa part, le gouverneur de la province d’Ifrane, Driss Misbah, a souligné l’importance de la rigueur et du sérieux dans l’approche de l’investissement, en tirant les leçons des expériences réussies et en surmontant les obstacles rencontrés.

Il a, ainsi, mis en lumière le caractère écologique exceptionnel de la province, avec ses zones humides classées RAMSAR, ses vastes forêts riches en biodiversité (116 000 hectares), et son riche patrimoine culturel et artisanal.

Le gouverneur a souligné, à cet égard, que la province d’Ifrane est une destination prisée pour le tourisme écologique, les activités sportives et le tourisme médical, avec une capacité d’accueil de 3 818 lits et 5 680 places de camping.

Il a, de même, mis en avant le caractère agricole de la région, avec 72.000 hectares de terres cultivées, principalement en pommiers et cerisiers, faisant d’Ifrane le principal producteur régional de ces fruits.

M. Misbah a évoqué le Parc National d’Ifrane, qui couvre 85% de la superficie de la province et qui sera réhabilité pour un montant de 734 millions de dirhams, rappelant qu’Ifrane a été classée deuxième ville la plus propre du monde en 2016 et parmi les plus belles villes d’Afrique en 2023.

De son côté, le président de la région Fès-Meknès, Abdelouahed Al Ansari, a souligné l’importance de cette rencontre, la huitième d’une série de consultations initiée par la wilaya depuis décembre dernier.

Il a détaillé les nombreux projets menés ou initiés par le Conseil régional dans la province, notamment en matière d’infrastructures routières, d’accès à l’eau potable, de santé, de sport et de culture.

« Si d’importants efforts ont été consentis, nous restons conscients des défis persistants pour la province », a-t-il admis, réaffirmant l’engagement du Conseil à poursuivre le développement et à concevoir de nouveaux projets répondant aux besoins de la population.

