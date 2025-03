Le 11 mars 2025, la Société financière internationale (IFC) a annoncé l’élargissement de son partenariat avec Kazyon afin de soutenir l’expansion du secteur de la distribution alimentaire discount au Maroc. Cette initiative vise à améliorer l’accès à une alimentation abordable et de qualité, tout en contribuant à la création de plusieurs milliers d’emplois, notamment pour les jeunes et les femmes, en particulier dans les zones rurales.

Dans ce cadre, IFC accorde à Kazyon un prêt de 30 millions de dollars, destiné à financer l’agrandissement du réseau de magasins et à renforcer les capacités d’entreposage et de stockage de l’entreprise. Ce plan d’expansion prévoit la création de plus de 3 000 emplois directs.

Fondé en 2014, Kazyon est aujourd’hui le principal acteur du secteur du discount alimentaire en Égypte, avec plus d’un millier de magasins et cinq centres de distribution répartis dans 22 gouvernorats. Présente au Maroc depuis 2023, l’enseigne exploite actuellement plus de 150 supermarchés discount et dispose d’un centre de distribution. Son offre s’adresse principalement aux consommateurs à revenu faible ou intermédiaire, notamment dans les régions éloignées des grands centres urbains.

Ce projet s’inscrit dans une démarche visant à moderniser la chaîne de valeur du secteur de la distribution au Maroc, en cohérence avec la stratégie d’investissement d’IFC pour l’Afrique. Il ambitionne également d’améliorer la sécurité alimentaire, en facilitant l’accès à des produits de base pour les populations les plus vulnérables.

Le président exécutif et fondateur de Kazyon, Hassan Heikal, a souligné l’importance de ce soutien, qui conforte la position du groupe en tant que principal acteur du discount alimentaire en Afrique et dans le monde arabe. Il a rappelé que Kazyon dessert plus d’un demi-million de clients chaque jour et s’engage à élargir l’accès à des produits alimentaires abordables tout en créant des opportunités d’emploi.

De son côté, Cheick-Oumar Sylla, directeur d’IFC pour l’Afrique du Nord et la Corne de l’Afrique, a mis en avant l’importance de l’accès aux produits de base à des prix accessibles pour garantir la sécurité alimentaire et améliorer les conditions de vie des populations. Il a précisé que l’expansion de Kazyon contribuera au développement du secteur de la grande distribution discount au Maroc, tout en facilitant l’accès à des produits nutritifs pour les familles. Cet investissement illustre également le rôle du développement du secteur privé dans le renforcement des liens économiques régionaux et la promotion d’une prospérité partagée.

Dans le cadre de ce partenariat, IFC accompagnera Kazyon dans l’intégration de l’égalité des genres au sein de ses politiques de recrutement et de promotion, afin de renforcer les opportunités d’emploi pour les femmes. IFC appuiera également Kazyon Maroc dans la mise en place d’un système de gestion environnementale et sociale, en conformité avec les standards internationaux.

Ce projet s’inscrit dans les priorités du cadre de partenariat-pays entre le Royaume du Maroc et le Groupe de la Banque mondiale pour la période 2019-2025, qui vise à encourager la création d’emplois dans le secteur privé et à renforcer le capital humain. Il répond également aux objectifs de la stratégie 2024-2030 du Groupe de la Banque mondiale en matière de genre, qui ambitionne d’accélérer l’égalité pour favoriser un développement inclusif et résilient.

Au cours des trois dernières années, IFC a engagé et mobilisé 2,9 milliards de dollars en Égypte et 1,6 milliard de dollars au Maroc.

LNT avec CDP

Partagez cet article :