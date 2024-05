Organisé par la Moroccan Occupational Health Association (MOHA) en collaboration avec la Commission Internationale de Santé au Travail (CIST) (ICOH), le 34ème Congrès International de Santé au Travail (ICOH 2024) se tient à Marrakech du 28 avril au 3 mai 2024. Avec pour thème « Améliorer la recherche et les pratiques en santé au travail », cet événement majeur réunit plus de 1 500 participants du monde entier, incluant des experts, chercheurs, académiciens et décideurs politiques.

Le Professeur Abdeljalil El Kholti, Président de l’ICOH2024 et de MOHA, et Chef de l’Unité de Santé au Travail, a souligné que ce congrès représente une étape importante pour la consolidation des efforts internationaux visant à améliorer les conditions de travail partout dans le monde. Il a ajouté que rassembler les meilleurs experts et les dernières innovations vise à élaborer des stratégies qui garantiront un environnement de travail plus sûr et plus sain pour tous. « C’est une occasion unique de partager des connaissances, de renforcer les réseaux et de promouvoir une collaboration efficace entre les nations pour relever les défis actuels et futurs en matière de santé au travail », a-t-il conclu.

De son côté, le Professeur Seong Kyu Kang, Président de l’ICOH, met en avant l’engagement mondial envers l’excellence en santé au travail, avec pour objectif d’influencer les politiques mondiales dans ce domaine.

L’ICOH 2024 propose un programme riche comprenant plus de 350 heures de contenu, avec plus de 1 800 contributions scientifiques issues de 90 pays. Cette édition met en lumière un nombre record de plus de 321 présentations africaines, avec une forte contribution du Maroc. Ce dernier se distingue en contribuant à plus de 152 de ces prestations, ce qui le place en tête des 90 pays participants. L’événement comprend également une exposition, des symposiums et des ateliers favorisant la collaboration et l’échange d’idées.

Le congrès ICOH2024 mettra en avant le Forum Politique Mondial, axé sur l’amélioration des politiques de santé et de sécurité au travail dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Il abordera les défis liés aux risques émergents et traditionnels, accentués par les inégalités sociales et les changements climatiques. Des experts partageront des stratégies pour développer des programmes protégeant la santé des travailleurs à l’ère de la mondialisation.

AL

