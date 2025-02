La société HydroJeel, filiale d’INNOVX, a obtenu une subvention de 30 millions d’euros du Fonds de Développement Power-to-X (PtX) afin d’accélérer la mise en place de la Jorf Hydrogen Platform, un projet destiné à produire de l’ammoniac vert. Le Fonds PtX, initié par le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement, est géré par KGAL Investment Management pour le compte de la KfW.

L’accord de subvention a été signé le 12 février 2025 par Amine Houssaim, Directeur Général d’HydroJeel et d’INNOVX, et Thomas Engelmann, Directeur Général du Fonds de Développement PtX, en présence de Robert Dölger, Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne au Maroc, et Janne Rajpar, Directrice de KfW Maroc.

Un projet clé pour l’hydrogène et la décarbonation

La Jorf Hydrogen Platform fait partie des projets sélectionnés dans le cadre des appels à propositions du Fonds de Développement PtX, qui vise à soutenir les initiatives d’hydrogène vert dans les pays du Sud global pour favoriser la décarbonation industrielle et renforcer les chaînes de valeur bas-carbone.

HydroJeel, qui développe ce projet pour le compte du Groupe OCP, prévoit de produire 100 000 tonnes d’ammoniac vert par an d’ici 2026. Ce projet s’inscrit dans un programme plus large visant à atteindre 1 million de tonnes d’ici 2027 et 3 millions de tonnes d’ici 2032, afin de soutenir la transition vers des engrais à faible empreinte carbone.

L’ammoniac étant un élément essentiel de la production alimentaire, sa fabrication conventionnelle est fortement émettrice de gaz à effet de serre (GES). L’utilisation de l’hydrogène vert dans la production d’ammoniac contribue ainsi à la réduction des émissions de CO₂ et à la mise en place d’une chaîne d’approvisionnement durable.

Un impact environnemental et économique

Le projet vise à réduire les émissions de CO₂ d’environ 300 000 tonnes équivalent CO₂ par an et à favoriser la création d’emplois qualifiés dans le secteur de l’hydrogène et de l’ammoniac vert. Il s’accompagne également du développement de partenariats technologiques avec des acteurs internationaux et des institutions de recherche locales.

Le soutien du Fonds de Développement PtX repose sur plusieurs critères, notamment l’intégration des dimensions sociale et environnementale du projet. Selon Florian Ziegler, Principal Portfolio Manager chez KfW, cet aspect a été un élément clé dans l’attribution de la subvention à HydroJeel.

Le Maroc parmi les bénéficiaires du Fonds PtX

Le Maroc a été retenu parmi les pays bénéficiaires du Fonds de Développement PtX en raison de son potentiel en énergies renouvelables, de sa stratégie nationale ambitieuse en matière d’hydrogène vert, ainsi que de ses conditions favorables pour le développement de l’industrie bas-carbone.

L’industrialisation de la production d’hydrogène vert au sein de la Jorf Hydrogen Platform s’inscrit dans une stratégie globale de transition énergétique, visant à réduire la dépendance du Maroc aux énergies fossiles et à renforcer son positionnement dans le domaine des énergies propres.

