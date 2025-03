Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Offre Maroc en matière d’hydrogène vert, le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch a présidé, jeudi à Rabat, une réunion du Comité de pilotage chargé du suivi de cette stratégie. À l’issue de cette rencontre, cinq investisseurs nationaux et internationaux ont été sélectionnés pour le développement de six projets dans les trois régions du Sud du Royaume, pour un montant de 319 milliards de dirhams (MMDH).

Ces projets seront portés par plusieurs groupes spécialisés dans le domaine de l’hydrogène vert. Le consortium ORNX, composé des sociétés Ortus (États-Unis), Acciona (Espagne) et Nordex (Allemagne), concentrera ses investissements sur la production d’ammoniac. Un autre consortium réunissant les sociétés Taqa (Émirats arabes unis) et Cepsa (Espagne) développera également des projets de production d’ammoniac ainsi que de carburant industriel. Par ailleurs, la société marocaine Nareva prévoit d’investir dans la production d’ammoniac, de carburant industriel et d’acier vert, tandis que la société saoudienne ACWA Power se focalisera sur la production d’acier vert. Enfin, un autre groupement, constitué des entreprises chinoises UEG et China Three Gorges, se consacrera à la production d’ammoniac.

Selon le communiqué du département du Chef du gouvernement, la sélection des projets a été réalisée selon une méthodologie scientifique et transparente, garantissant un partenariat équilibré et durable entre le Maroc et les investisseurs. Le cadre contractuel prévoit la mobilisation d’une assiette foncière maximale de 30 000 hectares par projet, assurant une gestion encadrée des terrains alloués.

Ces projets s’inscrivent dans la continuité des initiatives déjà engagées dans le domaine de l’hydrogène vert. En octobre 2024, un accord a été signé entre le Maroc et TotalEnergies à Rabat, dans le cadre de la coopération maroco-française pour le développement de cette filière. Par ailleurs, un partenariat entre l’Office Chérifien des Phosphates (OCP) et Engie a été conclu, incluant cinq projets, dont un spécifiquement dédié à l’hydrogène vert. Le gouvernement a réaffirmé que la sélection des investisseurs reste ouverte, permettant ainsi à d’autres acteurs de participer au développement de ce secteur stratégique.

La mise en œuvre de l’Offre Maroc s’appuie sur la circulaire publiée par le Chef du gouvernement le 11 mars 2024, qui vise à exploiter la position géographique du Maroc, ses ressources naturelles et ses infrastructures pour favoriser la croissance de l’hydrogène vert.

Cette réunion a rassemblé plusieurs membres du gouvernement, notamment Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, Karim Zidane, ministre délégué chargé de l’Investissement, Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget, ainsi que Tarik Moufaddal, président-directeur général de MASEN.

À l’issue de cette réunion, le Aziz Akhannouch a souligné que la sélection des investisseurs pour le développement de l’hydrogène vert au Maroc s’inscrit dans une dynamique prometteuse, conformément à la vision du Roi Mohammed VI. Il a rappelé que cette initiative vise à positionner le Royaume parmi les pays à fort potentiel dans ce domaine stratégique.

Il a précisé que les cinq sociétés retenues, issues de différents pays, ont été sélectionnées sur la base de critères transparents et rigoureux, avec pour objectif de favoriser des investissements structurants dans les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla-Oued Eddahab et Guelmim-Oued Noun.

Enfin, ces nouveaux projets viennent compléter les accords déjà conclus, notamment ceux signés en octobre 2024. Ces accords concernent notamment le partenariat entre le Maroc et TotalEnergies pour le développement de l’hydrogène vert ainsi que la collaboration entre l’OCP et Engie, qui inclut cinq projets liés à cette filière.

