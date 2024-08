L’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN) a reçu près de 40 demandes de projets dans les différentes régions du Royaume, six mois après la diffusion de la circulaire du chef du gouvernement relative à la mise en œuvre de « l’Offre Maroc » pour le développement de la filière de l’hydrogène vert.

Selon un communiqué du département du chef du gouvernement, le comité de pilotage chargé de « l’Offre Maroc » pour l’hydrogène vert, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a examiné la méthodologie qui sera adoptée pour l’évaluation et la sélection des projets à travers une définition rigoureuse des critères.

Ces demandes de projets témoignent du vif intérêt et de l’interaction effective des investisseurs nationaux et des grands opérateurs internationaux dans le domaine énergétique pour « l’Offre Maroc », considérée comme étant compétitive, intégrée, transparente et pratique, indique le communiqué. « Cet intérêt exprimé par les investisseurs porte sur les différentes régions du Royaume, du nord du Maroc jusqu’à ses provinces du sud », note la même source.

Dans ce cadre, l’Etat avait entrepris, conformément aux Hautes Directives Royales, de définir un foncier public significatif d’environ 1 million d’hectares, en vue d’inciter et d’accompagner les porteurs de projets et de développer cette filière prometteuse, tout en veillant dans un cadre contractuel à garantir la préservation et la bonne utilisation de cette assiette foncière publique.

« Conformément aux Hautes Directives Royales, le comité a examiné l’état d’avancement de la mise en œuvre des différents chantiers relatifs à l’opérationnalisation de l’Offre Maroc, pour l’hydrogène vert », poursuit le communiqué.

Cette réunion intervient en application des Hautes Directives de SM le Roi Mohammed VI, « appelant à entreprendre la mise en œuvre rapide et qualitative de cette offre, de manière à valoriser les atouts dont dispose notre pays en la matière et à répondre au mieux aux projets portés par les investisseurs mondiaux dans cette filière prometteuse”.

Ont pris part à cette réunion, Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, Nadia Fettah, ministre de l’Economie et des Finances, Nizar Baraka, ministre de l’Equipement et de l’Eau, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques, Fouzi Lekjaa, ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget, Tarik Moufaddal, président-directeur général de l’Agence Marocaine pour l’Energie Durable, ainsi que le Secrétaire Général du Ministère de la Transition Energétique et du Développement Durable.

