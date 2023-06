Fondé en 2012, Copenhagen Infrastructure Partners P/S (CIP) est le plus grand gestionnaire de fonds dédié aux investissements dans les énergies renouvelables et un leader mondial dans l’éolien offshore, ayant levé 19 milliards d’euros pour des investissements dans l’énergie et les infrastructures associées. De son côté, CWP Global est l’un des principaux leaders de développement de projets d’énergies renouvelables dans le monde. Il est notamment fortement investi au Maroc, où le géant voit un grand potentiel en ce qui concerne l’hydrogène vert, ayant confirmé son « grand intérêt » pour le Royaume à fin 2022.

C’est pour tout ceci que la nouvelle de la finalisation récente de l’investissement stratégique de CIP dans une partie du portefeuille de projets d’hydrogène vert à très grande échelle de CWP, comprenant des projets en Afrique, Australie et aux Amériques, est particulièrement importante pour le Maroc, dont la future industrie de l’hydrogène vert devrait pleinement profiter de ce partenariat. Plus précisément, CIP, par l’intermédiaire de son Fonds de transition énergétique I, a acquis une participation de 26,67 % dans une plateforme de développement au sein de l’activité hydrogène vert de CWP, saisissant ainsi l’occasion d’investir dans son pipeline de projets d’hydrogène vert à très grande échelle en cours de développement dans le monde entier. Le soutien de CIP représente un vote de confiance important dans le secteur émergent de l’hydrogène vert de la part de l’un des plus grands investisseurs mondiaux dans les infrastructures d’énergie renouvelable. Il est clair aujourd’hui que le sentiment du marché a conclu qu’une demande importante et évolutive d’hydrogène vert devrait s’installer dans la seconde moitié de cette décennie. Les scénarios évalués par les pairs pour parvenir à des émissions nettes de GES nulles d’ici 2050 ou avant – y compris ceux du GIEC, de l’AIE, de l’IRENA et de l’Energy Transitions Commission, entre autres – montrent clairement que, parallèlement à l’électrification généralisée de la demande énergétique mondiale, la production et l’utilisation de l’hydrogène vert et de ses dérivés constituent un outil essentiel pour décarboniser divers secteurs à forte intensité énergétique mais difficiles à abattre, tels que l’exploitation minière, la production d’acier et d’engrais, ainsi que le transport à longue distance, y compris le transport maritime.

Rappelons que selon le Breakthrough Agenda Report (2022) dirigé par l’AIE, les investissements dans la production d’hydrogène renouvelable et à faible teneur en carbone doivent augmenter considérablement pour faire passer l’approvisionnement de moins de 1 Mt en 2020 à 140-155 Mt d’ici 2030 afin de s’aligner sur les trajectoires d’émissions dans la poursuite des objectifs de température de l’Accord de Paris. Dans ce contexte, l’investissement de CIP dans le portefeuille de très grands projects d’hydrogène vert de CWP est un grand pas dans la bonne direction. Alex Hewitt, PDG de CWP Global, a déclaré: «La course vers le zéro net est lancée, et l’hydrogène vert à grande échelle sera un pilier essentiel de la décarbonisation mondiale, permettant peut-être de répondre à un cinquième de la demande énergétique mondiale d’ici 2050. Ce partenariat entre CWP et CIP repose sur un remarquable alignement des valeurs et une vision commune de l’ampleur et de l’urgence de la transition énergétique. »

LNT

