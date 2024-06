Il s’agit du premier véhicule PHEV lancé par BYD sur le marché marocain. Le lancement de son nouveau modèle Seal U DM-i au sein de son showroom à Casablanca n’est pas passé inaperçu. Très attendu, ce SUV hybride rechargeable arrive avec des performances et des caractéristiques écologiques et un design attrayant. Au menu deux versions, un 4×2 et un 4×4 aux prix de 360 000 et 400 000 Dhs.

Le DG d’Auto Nejma, Adil Bennani, explique que la collaboration avec BYD pour introduire ce SUV innovant et écologique est une très bonne chose : « Nous croyons que le Seal U DM-i sera chaudement accueilli par les consommateurs marocains et lancera une nouvelle tendance d’automobiles à énergie nouvelle dans le marché local ». Et d’ajouter que ce lancement n’a pas seulement marqué une nouvelle page pour BYD au marché marocain, mais a également renforcé la position dirigeante de BYD dans le domaine des véhicules à énergie nouvelle à l’échelle mondiale : « Dans le futur, BYD continuera à promouvoir le développement des véhicules à énergie nouvelle au Maroc et dans la région africaine tout entière. Nous continuerons à introduire des technologies et des produits innovants pour offrir plus d’options écologiques et intelligentes pour les consommateurs locaux, contribuant ainsi à un avenir durable. En collaboration avec nos partenaires locaux, nous explorerons les demandes du marché, rencontrons les attentes des consommateurs et injectons plus d’énergie et d’élan dans l’industrie automobile régionale », dit-on auprès d’Auto Nejma, représentant de la marque BYD au Maroc.

AD Huang, DG du Moyen-Orient et de l’Afrique chez BYD, a déclaré : « Ce lancement au Maroc marque un essai important pour nous dans le marché africain. L’introduction du Seal U DM-i apportera des choix nouveaux au marché local. Avec l’appui d’Auto Nejma, nous croyons que BYD obtiendra un succès significatif au Maroc ».

Équipé d’une batterie à lame de 18,3 kWh, BYD Seal U DM-i met en avant la technologie de pointe de l’architecture hybride exclusive DM-i de BYD. Son extérieur combine des éléments esthétiques inspirés des océans et des éléments de design futuriste. L’intérieur est équipé d’éclairage d’ambiance, d’une caméra panoramique à 360°, d’un toit panoramique, d’un système de sonorisation Dirac (9 haut-parleurs), et est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay.

La version AWD ajoute une touche de luxe avec éclairage d’ambiance à plusieurs couleurs, sièges avant ventilés et chauffants, miroir arrière réglable automatiquement, affichage tête haute, système de sonorisation Infinity (10 haut-parleurs), détection d’angles morts, et contrôle adaptatif du véhicule, intégrant ainsi performance, technologie de pointe et confort.

L’initiative toutefois de BYD de lancer le Seal U DM-i au Maroc démontre, explique Auto Nejma, sa confiance dans le potentiel du marché local considéré de plus en plus comme un hub important de la culture automobile mondiale et le plus grand producteur d’automobiles en Afrique…

H.Z

