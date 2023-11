Huawei Maroc a participé à la 7e édition de l’événement « Cybersecurity Innovation Series 2023 Morocco Chapter » organisé lundi 30 octobre à Casablanca.

Cette conférence avait pour objectif de créer une plateforme exclusive pour le dialogue entre experts en cybersécurité, passionnés du domaine et fournisseurs de solutions, en collaboration avec des partenaires publics et privés. L’accent était mis sur la résolution des défis en matière de cybersécurité et le renforcement des bases de la sécurité numérique au Maroc.

Au cours de cette conférence, des experts de renom ont discuté de divers sujets, notamment la cybersécurité au Maroc, la confiance numérique, la sécurité des infrastructures critiques et la sensibilisation à la cybersécurité pour garantir une transformation numérique responsable et sécurisée.

Huawei Maroc a profité de cette occasion pour présenter ses dernières innovations en matière de cybersécurité et de confiance numérique, ainsi que ses approches stratégiques dans ce domaine.

Le responsable de la cybersécurité et de la confidentialité de Huawei Maroc, Youssef Ait Kaddour, a souligné l’engagement de l’entreprise à élever les normes du secteur des télécommunications et des TIC tout en promouvant la cybersécurité et en respectant les exigences du domaine.

De son côté, Mohamed Amr Madkour, Cyber Security Officer & Deputy Chief Solution Officer de Huawei Egypte, a souligné l’importance de la cybersécurité dans la transformation numérique et l’engagement continu de Huawei à renforcer la sécurité numérique en collaborant avec ses partenaires.

En reconnaissance de ses efforts, Huawei Maroc s’est vu décerner le prix de la « meilleure stratégie de sensibilisation à la cybersécurité en 2023 », démontrant ainsi son engagement envers l’excellence en cybersécurité et sa contribution à la sécurité numérique.

La participation de Huawei Maroc à cet événement s’inscrit dans la vision stratégique de l’entreprise en tant que leader des télécommunications et des solutions TIC, encourageant le partage des meilleures pratiques en matière de cybersécurité pour renforcer la résilience numérique à tous les niveaux et contribuer à la transformation numérique du Maroc, explique-t-on auprès de Huawei Maroc.

