HPS, entreprise tellement citée comme exemple de success story « à la marocaine », boucle une année 2022 très positive, qui marque également l’amorce d’un plan de développement très ambitieux pour les prochaines années.

Les résultats consolidés du groupe ont franchi cette année la barre du milliard de dhs, à 1,007 MMDH, en hausse de 20,8% et de 14,8% à taux de change constant, permettant à la société de conforter son positionnement dans le secteur des solutions de paiement. Le résultat net progresse lui de 18,4% à 117,1 millions de dhs (MDH). La direction de HPS justifie ces performances par l’exécution réussie de la feuille de route de la société et la confirmation de son profil de croissance. De plus, en parallèle à la dynamique commerciale et à la performance opérationnelle des activités, le résultat financier au titre de l’année bénéficie de l’évolution favorable de la parité de change MAD/USD. Lors de la conférence de présentation, Brahim Berrada, DG de HPS, a souligné la dynamique commerciale soutenue des activités du Groupe et la consolidation de ses business modèles grâce à l’intégration réussie des différentes acquisitions. En effet, la croissance organique des activités du Groupe s’est établie à 20,9% et la croissance externe reste limitée à 1,7%, avec l’entité ICPS étant globalement intégrée sur l’ensemble de l’année 2022 par rapport à une intégration sur 9 mois en 2021. Sur la base des comptes proforma, la croissance des revenus s’établit à 18,8%.

En ligne avec les orientations stratégiques du groupe, les revenus récurrents & réguliers des activités continuent de progresser et représentent désormais 71% contre 64% en 2022. HPS profite également d’un carnet de commandes en plein essor (+27,5%), présageant d’une accélération des revenus en 2023. En effet, le doublement des ventes a entraîné une croissance de 84 % du carnet de commandes de projets et une croissance de 49 % du carnet de commandes de ventes incitatives. Ainsi, la solide performance des ventes et le carnet de commandes devraient se traduire par une croissance organique des revenus de 20 à 25 % en 2023, se félicite la direction.

Par ailleurs, HPS a consacré 130 MDH en Recherche & Développement, en hausse de 25,7% par rapport à 2021. L’investissement en Recherche & Développement en 2022 représente ainsi 12,9% des revenus consolidés et porte notamment sur la finalisation des derniers jalons des nouvelles fonctionnalités de la version 4 PowerCARD. M. Berrada estime que cette v4 représente 100 MDH d’investissements sur ces cinq dernières années.

Comme évoqué plus haut, la conférence de HPS a été l’occasion pour la direction de préciser les détails de son plan d’accélération du développement à l’horizon 2027. Ce plan prévoit une vraie transformation de la société, de sa gouvernance à son business modèle, pour atteindre un résultat consolidé compris entre 2,2 et 3 MMDH d’ici 2027. Le plan prévoit aussi un fort développement de l’activité du groupe en Amérique du nord (notons que le groupe a signé son premier client de la région en 2022, une banque canadienne), et en Asie, avec un accroissement de la part de son revenu récurrente. Le plan est aussi accompagné d’une forte montée des charges, venant notamment d’une augmentation de tous les employés, visant la fidélisation des compétences.

Selim Benabdelkhalek

