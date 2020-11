HPS : La diversification du business model porte ses fruits

Les revenus réalisés par le Groupe HPS se sont établis à 509 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2020, soit une progression de 2,1% par rapport à la même période une année auparavant. Dans un contexte de prolongement de la crise sanitaire à l’échelle mondiale, HPS continue d’afficher une solide résilience de ses activités, résultat de la diversification réussie de son business model (63% de revenus récurrents) et de l’étendue significative de sa présence géographique (plus de 90 pays), a précisé HPS dans un communiqué sur ses indicateurs financiers.

Durant les neuf premiers mois de l’année 2020, a fait ressortir le Groupe HPS, l’endettement a évolué avec le renforcement de la position de liquidité de sa filiale acpqualife en France, avec un emprunt de 2,5 millions d’euros (MEUR) dans le cadre du dispositif PGE (Prêt Garanti par l’État) obtenu au cours du second trimestre. Ce financement, a-t-il poursuivi, a été réalisé à un taux d’intérêt de 0% et un coût de la garantie de l’État de 0,25% et ce afin de financer les éventuels retards de paiement en lien avec la crise sanitaire de la Covid-19.

« Au cours du troisième trimestre, l’endettement du Groupe HPS n’a pas connu une évolution significative comparativement au trimestre précédent. Ainsi, HPS n’a pas réalisé d’investissements majeurs durant ce trimestre, en dehors des achats réguliers de matériel informatique et des aménagements de locaux qui accompagnent de manière constante son activité », fait savoir la même source. HPS poursuit le déploiement de ses objectifs stratégiques par le maintien des efforts en R&D et le renforcement des revenus récurrents qui s’établissent à 319,4 MDH, en hausse de 14,6% représentant 63% des revenus consolidés à fin septembre 2020 contre 56% durant la même période de l’année précédente, selon le Groupe.

LNT avec CdP