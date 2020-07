PARTAGER HP présente ses engagements en matière de développement durable

HP présente son Rapport annuel pour le Développement Durable 2019 dans lequel l’entreprise s’engage à une réduction de 75 % des emballages plastiques à usage unique d’ici 2025. Cette initiative a pour objectif de développer une économie circulaire à faible émission de carbone, et s’inscrit dans un engagement plus large de l’entreprise envers la planète , les hommes et les communautés du monde entier.

Les actions concrètes de HP en matière de développement durable et d’inclusion ont généré plus de 1,6 milliard de dollars de chiffre d’affaires supplémentaire en 2019, soit une augmentation de 69 % par rapport à 2018. Cela démontre que la prise en compte de l’impact environnemental et sociétal représente également un opportunité et un levier de croissance pour les entreprises, selon un communiqué.

Un monde sans déchets:

300 millions de tonnes de plastique sont générées chaque année dans le monde. La moitié de ces plastiques est à usage unique et 91 % ne sont pas recyclés. Les emballages font également l’objet d’une augmentation de la demande, conséquence de la crise sanitaire. Ils représentent une part importante de la production totale des déchets et ont des répercussions sur notre planète et notre santé. C’est pourquoi

HP s’engage à réduire de 75 % ses emballages plastiques à usage unique d’ici 2025. Cet objectif se concentre sur les emballages d’équipements informatiques, désormais remplacés par des cales de protection en fibre recyclée.

En 2019, plusieurs initiatives ont été prises pour supprimer les plastiques et matériaux superflus :

Le retrait des attaches en plastique des câbles d’alimentation ainsi que les sachets plastiques de notices d’information inclus dans les emballages ;

L’utilisation de solutions à base de papier, recyclables ;

L’abandon des protections à base de mousse plastique au profit de cales composées à 100% de fibres recyclées (similaires à celles des boîtes à œufs), sur toutes les gammes d’ordinateurs et moniteurs. Cette évolution a permis, l’an dernier, d’éliminer 933 tonnes de mousse plastique difficilement recyclable.

L’usage du plastique a été également optimisé pour les solutions d’impression :

Concernant l’impression 3D, HP a récemment annoncé la disponibilité d’un nouveau polypropylène PP, qui permet de réduire les déchets en assurant une meilleure réutilisation du surplus de poudre jusqu’à 100 %.

La réduction de 40 % de l’utilisation de mousse plastique et la suppression de plus de 95 tonnes de ce matériau, en 2019, en repensant simplement l’emballage d’une imprimante.

Lancée en 2019, l’imprimante grand public HP Tango est la première imprimante HP sans emballage plastique, grâce à une combinaison de coussins en fibre moulée et de glassine qui remplacent la mousse et le les plastiques d’emballage traditionnellement utilisés.

La gamme de PC la plus écoresponsable au monde:

HP accélère l’utilisation de plastique recyclé dans l’ensemble de ses produits d’impression et systèmes personnels.

HP a utilisé plus de 25 000 tonnes de plastique usagé et recyclé dans ses imprimantes et systèmes personnels en 2019. Cela représente 9 % du plastique intégré à ces équipements et HP s’est fixé l’objectif de 30 % d’ici à 2025.

L’entreprise a collecté plus de 770 000 kg de plastique océanique, soit plus de 60 millions de bouteilles. Elle a été la première entreprise au monde – la classant parmi les entreprises les plus avancées dans ce domaine – à fabriquer des ordinateurs portables, moniteurs, stations de travail et HP Chromebook professionnels à partir de plastiques océaniques. 111 produits HP sont certifiés dans la catégorie Gold EPEAT® et 268 dans la catégorie Silver EPEAT®.

Protéger et restaurer les forêts

HP s’engage pour régénérer l’écosystème naturel, pour la protection et la restauration des forêts. Après avoir supprimé les matières premières issues de la déforestation pour la fabrication du papier HP en 2016, l’entreprise fera de même pour ses emballages à base de papier d’ici la fin de l’année 2020.

En 2019, HP s’est associée au WWF et a mis en place le programme HP Sustainable Forest Collaborative, qui a pour mission de restaurer, protéger et préserver 80 000 hectares de forêts, soit une superficie égale à celle de la ville de New York. HP s’est engagé auprès WWF afin de protéger une partie menacée de la forêt atlantique brésilienne, et contribuera à hauteur de 11 millions de dollars sur les cinq années à venir. En Chine, HP œuvre à la gestion durable des plantations forestières. Dans ces deux pays, HP veut également faire avancer la recherche scientifique sur les bénéfices de la restauration des forêts, annonce un communiqué de presse.

Encourager la diversité et l’inclusion pour favoriser l’action

HP a su créer une culture de diversité et d’inclusion à tous les niveaux de l’entreprise. Le Conseil d’administration de HP reste le plus diversifié parmi les entreprises du secteur des technologies, avec

38 % de femmes et 54 % de personnes issues des minorités. En 2019, les femmes ont représenté 40 % des embauches de HP dans le monde.

Au début de l’année, HP s’est à nouveau impliqué dans l’inititative CEO Action for Diversity and Inclusion. Cette action des Pdg vise à promouvoir la diversité et l’inclusion dans l’entreprise. Par ailleurs, la Fondation HP s’est engagée à donner 500 000 dollars à des organisations pour la justice sociale, afin de lutter contre le racisme systémique et l’inégalité au sein de la société.

S’investir dans l’éducation et la formation des futures générations

L’accès aux technologies et aux outils qui favorisent l’éducation pour tous est une part essentielle du plan de développement durable de HP. En 2019, 6,3 millions d’ordinateurs ont été livrés à des écoles dans le monde. Durant l’épidémie de COVID-19, l’accès à l’éducation a représenté un véritable défi alors que les écoles étaient fermées. L’accès au matériel informatique ou à une connexion internet de qualité a été problématique pour bon nombre d’étudiants a conclu le communiqué.

LNT avec CDP