Pour cette période estivale qui s’annonce très chaude, les 10 établissements hôteliers du groupe Kenzi proposent une panoplie d’offres à même de répondre aux attentes d’une bonne partie des vacanciers marocains.

A Casablanca, le Kenzi Sidi Maarouf se veut prêt pour l’été 2023. Ses offres concernent son rooftop avec piscine et une vue imprenable sur Casablanca. L’établissement propose ainsi une offre spéciale non-résident au rooftop, soit un pass journaliser (accès piscine +cocktail sans alcool à 200 MAD par personne, 50% de réduction les enfants accompagnés d’un adulte). Par la même occasion, une offre spéciale famille est à la carte avec un hébergement en duplex spacieux pour 2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans, petit-déjeuner inclus et tarif préférentiel de 1000 MAD par nuit.

Kenzi Basma, niché en plein centre-ville, offre aux amateurs de shopping, des séjours aux prix compétitifs.

A Tanger, le Kenzi Solazur bordé par la mer et idéalement situé reste un havre de paix pour les grandes vacances. Au menu, un séjour en demi-pension (petit-déjeuner et déjeuner au pool bar, Gratuité d’une enfant de moins de 4 ans partageant la chambre parentale, sur-classement en catégorie supérieure selon disponibilité…).

A Marrakech, à Kenzi Menara Palace, l’offre inclut un hébergement en chambre double de luxe avec petit déjeuner, enfants de moins de 12 ans en gratuité dans la chambre des parents, accès gratuit au fitness et au Kids Club, 10% de réduction au SPA. Cette offre est valable du 1er juillet au 30 septembre 2023.

Toujours à Marrakech, le Kenzi Rose Garden propose des offres pour les familles désireuses de vivre la ville ocre dans une bonne ambiance…

HZ

