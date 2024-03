Le groupe hôtelier américain Radisson entend renforcer sa présence au Maroc, en portant son portefeuille à 25 établissements d’ici 2030.

« Notre priorité sera de renforcer notre présence à Casablanca et Marrakech », a indiqué, dans un communiqué, Erwan Garnier, directeur principal du Développement pour l’Afrique chez Radisson Hotel Group. Radisson compte actuellement 11 hôtels en activité et en développement au Maroc. « Nous prévoyons aussi d’établir notre présence dans les villes clés de Rabat, Tanger, Agadir et Fès », a ajouté Erwan Garnier.

« À la lumière du plan stratégique quinquennal de Radisson Hotel Group et de la Coupe du Monde de la FIFA 2030 au Maroc, nous avons identifié un potentiel important dans ces villes », a-t-il indiqué. Citant des statistiques du ministère du Tourisme, le communiqué du géant américain met en avant l’embellie du tourisme au Maroc avec un record de 14,5 millions de visiteurs en 2023, en hausse de 34% par rapport à 2022. En janvier dernier, le Royaume a enregistré l’arrivée de plus de 992.000 touristes, soit une progression de 10% par rapport au même mois de l’année écoulée.

Radisson Hotel Group a consolidé sa stratégie de croissance en Afrique ces dernières années, avec 20 nouvelles ouvertures d’hôtels à travers le continent.

À l’échelle mondiale, il compte plus de 1.320 hôtels en activité et en développement dans 90 pays.

