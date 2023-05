HEM Business & Engineering School, a pris un nouveau tournant stratégique cinq ans après son intégration dans le prestigieux réseau international canadien LCI Éducation.

Fondée en 1988, HEM est devenue une référence en matière de formation d’élites et d’accompagnement des acteurs économiques.

Le nouveau plan stratégique de HEM comprend plusieurs axes, à savoir une nouvelle identité visuelle plus moderne, la démocratisation de l’accès à l’éducation de qualité avec la distribution de plus de 500 bourses d’études pour la rentrée 2023, une amélioration de l’expérience étudiante, une réorganisation de la gouvernance pour un leadership encore plus renforcé et enfin la création d’une nouvelle université privée à Casablanca à l’horizon 2027.

Cette nouvelle université est le début d’une grande ouverture de LCI Éducation sur les pays subsahariens et l’Afrique en général, affirme HEM Business & Engineering School .

Partagez cet article :