Helios Investment Partners, société de capital investissement, annonce l’acquisition d’une participation majoritaire dans Maroc Datacenter (MDC), plateforme marocaine de centre de données neutre certifiée Tier III.

Fondée par Medasys, opérateur marocain de référence en matière d’infrastructure et solutions IT, MDC est une plateforme qui a obtenu la certification Uptime Institute Tier III et affiche une disponibilité de 100% depuis son lancement en 2017.

MDC vient rejoindre l’importante plateforme Data Center d’Helios au Maroc, Orunix Digital (« Orunix »). Celle-ci s’appuie sur plus de 17 ans d’expérience d’Helios dans la construction d’infrastructures numériques multi-pays connaissant une croissance rapide en Afrique et ayant déjà un impact réel et mesurable sur le plan continental.

Parallèlement, Helios exploitera plusieurs campus de centres de données dans la région du Grand Casablanca, offrant une capacité totale de 60 MW de charge informatique destinée à répondre au marché hyperscale et aux besoins des clients et des opérateurs nationaux.

« L’acquisition de MDC et le lancement de la plateforme de centre de données hyperscale Orunix représentent des opportunités pertinentes qui bénéficient des tendances de croissance structurelles autour de la numérisation. Par ailleurs, nous avons développé des relations solides avec des clients clés et sommes convaincus que le Maroc sera bien la prochaine destination du cloud hyperscale », affirme Babatunde Soyoye, co-fondateur et directeur associé d’Helios Investment Partners.

De son côté, Abderrahmane Mounir, PDG d’Orunix, déclare : « Nous sommes ravis de lancer Orunix et de devenir le fournisseur de référence en matière de data centers et cloud pour les clients marocains et internationaux. Le Maroc est déjà une destination offshore de choix pour l’externalisation des processus métier (BPO) et la gestion des relations clients. Le pays est en passe de devenir également un leader régional des services cloud. La plateforme Orunix enrichira l’écosystème marocain en accélérant les programmes de transformation numérique et en attirant les principaux acteurs technologiques pour déployer leur infrastructure cloud dans le Royaume ».

