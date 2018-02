PARTAGER Heetch Maroc, le succès dès le lancement officiel

Une semaine à peine après son lancement officiel, Heetch Maroc, l’application mobile qui met en relation passagers et taxis, connaît un franc succès à Casablanca.

Pour rappel, Heetch Maroc avait été lancée en format beta, à fin 2017, suite à la signature d’un partenariat avec le Syndicat national des chauffeurs de taxis relevant de l’Union marocaine du travail (UMT) et le comité national de coordination regroupant 19 centrales syndicales et associations. En concluant ce partenariat, Heetch et le Syndicat national des chauffeurs des taxis s’inscrivent dans une démarche de long terme dont l’ambition est de développer le service Heetch dans l’ensemble des grandes villes du Maroc.

Heetch : 250 taxis chaque semaine

Aujourd’hui, Heetch Maroc est forte d’une communauté de 250 taxis qui transportent des milliers de personnes chaque semaine. «Heetch Maroc a été lancée avec l’ambition d’insuffler de la sérénité dans le secteur des transports tout en permettant aux usagers de bénéficier d’une bonne prestation et expérience client et accéder ainsi aux dernières innovations dans le secteur de la mobilité», a déclaré Teddy Pellerin, co-fondateur et CEO de Heetch.

Lancée en 2013 en France, Heetch est disponible aujourd’hui dans plusieurs pays à savoir l’Italie, la Belgique, la Suède et, depuis quelques semaines, le Maroc. En janvier 2018, Heetch a réalisé une levée de fonds de 16,5 millions d’euros auprès de Félix Capital (Royaume-Uni), Via ID Alven, Idinvest Partners, InnovAllianz (France) et le fonds stratégique d’Allianz. Cette levée de fonds permet à Heetch de consolider les équipes et accélérer le développement à l’international au courant de l’année 2018.

LNT avec Cp