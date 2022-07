La croissance économique se serait légèrement accélérée au deuxième trimestre 2022, s’établissant à 0,9%, en rythme annuel, au lieu de +0,3% au trimestre précédent, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Ce léger regain aurait été, particulièrement, attribuable à la progression de 3,6% de la valeur ajoutée hors agriculture, ainsi qu’au repli de 16,1% de la valeur ajoutée agricole, précise le HCP dans son point de conjoncture du deuxième trimestre 2022 et perspectives pour le troisième trimestre.

Ce point fait ressortir que la réduction de 32% du cumul pluviométrique par rapport à une année normale, à fin mai 2022, aurait entraîné une baisse de 17,1% de la production végétale. Pénalisés par le repli des réserves en eau de barrages, les rendements des cultures printanières se seraient abaissés, notamment ceux des rosacés à pépins.

Le redressement de la production des maraichères de saison par rapport au premier trimestre se serait accompagné par une amélioration de leurs quantités exportées, notamment en tomate et petits légumes. En revanche, les expéditions des pastèques et des melons auraient régressé de plus 30% au cours de la même période.

Dans les filières animales, en dépit de l’affaiblissement des parcours et du renchérissement des prix des aliments de bétail, la production aurait affiché une hausse de 2%, en variation annuelle. Elle aurait été particulièrement soutenue par la reprise de la filière avicole, après deux années de faibles performances.

Par ailleurs, le HCP fait savoir que la valeur ajoutée des branches tertiaires, essentiellement soutenue par l’affermissement des activités des services publics et par la poursuite du rétablissement du tourisme, du transport et des services culturels, aurait progressé de 5% au deuxième trimestre 2022, contribuant pour +2,5 points à la croissance économique globale. La valeur ajoutée du secteur secondaire se serait redressée de 0,8% au T2-2022, en variation annuelle, après avoir régressé de 0,9% au trimestre précédent.

