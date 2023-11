Plus de la moitié (54,7%) des institutions sans but lucratif (ISBL) n’ont pas de local pour exercer leurs activités, indique le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

« 9,2% des ISBL sont locataires, 9,5% sont propriétaires et 26,6% sont hébergées à titre gratuit, principalement par des institutions publiques (57,4%) ou par l’un des membres des ISBL (35,5%), précise le HCP dans une note relative aux résultats de l’enquête nationale auprès des ISBL, menée en 2021/2022 au titre de l’exercice 2019

Les Institutions Sans But Lucratif ont bénéficié de la contribution de près de 1.157.000 bénévoles réguliers ou équivalents en 2019, selon le haut-commissariat au plan.

Ces bénévoles ont consacré près de 265 millions d’heures au service des ISBL, soit l’équivalent d’environ 179.000 emplois équivalents temps plein (ETP), fait savoir le HCP dans une Note relative aux résultats de l’enquête nationale auprès des ISBL, menée en 2021/2022 au titre de l’exercice 2019 et qui a ciblé un échantillon de 14.500 unités représentatif des différentes composantes de ce secteur et de l’ensemble du territoire national.

Les résultats de l’enquête révèlent que 93,3% des institutions du secteur ont recours au travail bénévole, précise le HCP, notant que les bénévoles réguliers étaient en nombre de 842.000 et ont travaillé près de 193 millions d’heures.

Les participations des bénévoles occasionnels ont atteint 4,2 millions, avec un volume de travail de 72 millions d’heures en 2019, soit l’équivalent de 315.000 bénévoles réguliers, souligne la même source.

Le domaine de « culture, sport et loisirs » a bénéficié des services de 31,9% du total des bénévoles mobilisés par le secteur, suivi par le domaine de « développement et logement » qui a pu en attirer plus d’un quart (26,5%).

Le nombre moyen de bénévoles par institution le plus élevé se trouve toutefois enregistré au niveau de domaine de l’ »Environnement », soit 11 bénévoles par institution.

En ce qui concerne l’emploi rémunéré, 36% des ISBL y ont recours, ce qui correspond à un nombre d’ISBL employeuses de 67.500 unités en 2019.

Ces ISBL ont employé, en 2019, 116.600 personnes à plein temps et leur ont versé des salaires d’un montant de 2,9 milliards de dirhams (MMDH), soit un salaire annuel moyen par personne travaillant à plein temps de l’ordre de 25.600 dirhams.

Le secteur a également fait appel à plus de 272.000 personnes à temps partiel qui ont perçu des salaires d’un montant de 1,1 MMDH. Ces derniers ont travaillé plus de 79 millions d’heures, ce qui correspond à environ 53.500 emplois équivalents temps plein.

Au total, les ISBL auront occupé près de 170.100 emplois rémunérés équivalents temps plein. Les trois quarts des ISBL employeuses sont, toutefois, de petites structures, n’employant pas plus de deux personnes en équivalent temps plein et ne contribuant qu’à hauteur de 20% au total des effectifs employés.

Les ISBL ont également bénéficié des services de personnes mises à leur disposition par des administrations publiques ou par des entreprises. Environ 1% des ISBL ont eu recours à 7.749 personnes mises à leur disposition, dont 31% sont des femmes.

Et de noter que 90,5% du total des personnes mises à la disposition des ISBL appartiennent au secteur des administrations publiques et 9,5% sont prêtées par les entreprises. Ce personnel a travaillé un volume horaire global de près de 7 millions d’heures, ce qui correspond à près de 4.600 emplois équivalents temps plein.

Les ISBL ont fait aussi appel en 2019 à 1.577 intérimaires et 7.361 stagiaires qui ont travaillé un volume horaire de 688.370 heures, ce qui correspond à 465 emplois équivalents temps plein.

En conclusion, le secteur des ISBL a bénéficié de près de 524 millions d’heures de travail en 2019, soit l’équivalent de 353.846 emplois équivalents temps plein.

Malgré l’essor que connaît le secteur des ISBL, les conditions dans lesquelles ces institutions fonctionnent sont, souvent, peu propices pour mener à bien leurs activités et en assurer le bon suivi, relève le HCP.

Et de noter que le secteur des ISBL, communément appelé société civile, est devenu une composante essentielle de la vie économique et sociale de notre pays par sa proximité de la population et son souci des besoins et intérêts des citoyens dans divers domaines.

Ce secteur regroupe un ensemble d’institutions qui visent des objectifs sociaux, culturels, éducatifs, philanthropiques ou communautaires plutôt que la recherche des bénéfices financiers.

Cette enquête a ciblé un échantillon de 14.500 unités représentatif des différentes composantes de ce secteur et de l’ensemble du territoire national.

Le fichier utilisé pour construire la base de sondage de cette enquête est le registre 2019 des ISBL tenu par le ministère de l’intérieur, qui contient 210.000 unités.

LNT avec Map

Partagez cet article :