HCP : Le taux de chômage s’est établi à 12,3% au 2ème trimestre

Le taux de chômage s’est accru de 4,2 points à 12,3% au deuxième trimestre 2020, contre 8,1% durant la même période un an auparavant, selon le Haut-commissariat au Plan (HCP).

Ce taux a enregistré une forte hausse aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain, passant respectivement de 3% à 7,2%et de 11,7% à 15,6%, précise le HCP dans une note d’information relative à la situation du marché du travail au T2-2020, faisant état d’une baisse des taux d’activité et d’emploi, soulignant que la dernière fois où le taux de chômage avait franchi la barre des 12% remonte au deuxième trimestre de 2001.

Il a également affiché une nette hausse parmi les hommes à 11,3%, les femmes à 15,6% et les jeunes âgés de 15 à 24 ans à 33,4%, ajoute la même source. En outre, le HCP fait savoir que le nombre de chômeurs a augmenté de 496.000 personnes entre le deuxième trimestre de l’année 2019 et celui de 2020, passant de 981.000 à 1.477.000 chômeurs, ce qui correspond à une augmentation de 50,6%. Cette hausse, résultant d’une progression de 311.000 chômeurs en milieu urbain et de 185.000 en milieu rural, a été enregistrée exclusivement parmi les personnes ayant déjà travaillé.

Le taux de chômage des diplômés a, de son côté, enregistré une hausse de 3,7 points à 18,2%. Cette augmentation est plus prononcée parmi les détenteurs de certificats en spécialisation professionnelle (+11,7 points et un taux de 37%), de diplômes et certificats de l’enseignement fondamental (+4,6 points et un taux de 14,9%) et de diplômes en qualification professionnelle (+3,8 points et un taux de 20,3%).

La durée moyenne de chômage est passée de 38 mois à 24 mois entre le deuxième trimestre de l’année 2019 et celui de 2020 (de 40 mois à 27 mois en urbain et de 23 mois à 15 mois en rural), indique le HCP, notant que la part des personnes en situation de chômage depuis moins de 4 mois s’est élevée de 15,8% à 29,7% alors que celle des chômeurs de longue durée (une année ou plus) a reculé de 70,4% à 50,6%.

La part des personnes en chômage dû au licenciement ou à l’arrêt de l’activité de l’établissement, s’est, quant à elle, située à 40,1% contre 25,3% une année auparavant. Elle culmine à 76,5% parmi les personnes en situation de chômage depuis moins de 4 mois.

Perte de 589.000 postes d’emploi

L’économie marocaine a perdu 589.000 postes d’emploi durant le 2ème trimestre de 2020 sous l’effet de la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), l’état d’urgence sanitaire et le plein confinement, selon le HCP. « Le volume de l’emploi a baissé de 589.000 postes, résultant d’une perte de 69.000 en milieu urbain et de 520.000 en milieu rural, contre une création moyenne de 64.000 postes entre les deuxièmes trimestres des trois années précédentes », précise le HCP.

L’emploi rémunéré a enregistré une perte de 264.000 postes au niveau national, suite à une perte de 31.000 postes en milieu urbain et de 233.000 en milieu rural, relève la même source, ajoutant que l’emploi non rémunéré a connu, de son côté, une perte de 325.000 postes, conséquence d’une perte de 38.000 emplois en zones urbaines et de 287.000 en zones rurales.

« La population en âge d’activité (15 ans ou plus) s’est accrue de 1,5%, par rapport au deuxième trimestre de 2019, contre une régression de la population active de 0,8%. Le taux d’activité a ainsi reculé de 45,8% à 44,8% entre les deux périodes. Il a augmenté de 41,8% à 42,2% en milieu urbain et a baissé de 53,2% à 49,6% en milieu rural », fait savoir le HCP. Le taux d’emploi a connu, de son côté, une baisse de 42,1% à 39,3%, au niveau national (-2,8 points), indique-t-il, notant que ce taux a reculé de 51,6% à 46% en milieu rural, de 36,9% à 35,6% en milieu urbain, de 65,4% à 61,8% parmi les hommes (-3,6 points) et de 19,5% à 17,5% parmi les femmes (-2 points).

