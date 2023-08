La ministre de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, Aawatif Hayar, a souligné, vendredi à Rabat, la nécessité d’assurer les conditions propices à l’intégration des membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger dans le chantier de développement que connaît le Royaume.

Ces conditions doivent être réunies en mobilisant tous les acteurs institutionnels, territoriaux et de la société civile, outre la consolidation de la coopération internationale et de la décentralisation, ainsi que le renforcement du partenariat dans les domaines de la recherche scientifique et de l’innovation, a précisé Mme Hayar qui s’exprimait lors d’un colloque sur « les rôles de la communauté marocaine dans le développement local et régional », organisé par le Conseil communal de la ville de Rabat.

Elle a indiqué que le nombre des Marocains du monde s’élève à 5,1 millions, notant que cette communauté se caractérise par le fait qu’elle est majoritairement jeune.

Et Mme Hayar de préciser à cet égard que 60% des membres de cette communauté sont âgés entre 15 et 39 ans, alors que les deux tiers appartiennent à la catégorie des salariés, et 10% d’entre eux sont des travailleurs indépendants, 3,3% sont des employés et 11,6% sont des étudiants.

Ces données « positives » font de la communauté marocaine résidant à l’étranger un réservoir de compétences humaines dont dispose le Royaume, « qui peuvent mettre leur expertise et leur relationnel au service du développement économique et social de notre pays et de son rayonnement international, et constitue une valeur ajoutée dans divers domaines tels que l’investissement, l’entrepreneuriat, la recherche scientifique, l’innovation et la technologie moderne », a-t-elle dit.

La responsable gouvernementale a par ailleurs mis l’accent sur le rôle que joue la communauté marocaine établie à l’étranger dans la réussite de la nouvelle stratégie du pôle social, qui repose sur l’implication de tous les acteurs dans la mise en œuvre des programmes et des plans y afférents.

Elle a dans ce sens souligné la capacité des Marocains du monde à s’engager dans ces programmes, notamment ceux liés au soutien de projets sociaux dans diverses régions pour contribuer à la promotion de la justice sociale et solidaire et au renforcement du partenariat entre les secteurs public et privé et des partenariats entre les associations de la communauté et les ONG internationales et locales, outre l’échange des expériences dans les domaines de la mise en réseau, le développement de bonnes pratiques et l’attraction des financements et de l’expertise.

Après avoir passé en revue les efforts déployés par son département pour la mise en œuvre des programmes du pôle social, la ministre a fait savoir que ces derniers offrent l’occasion aux membres de la communauté marocaine pour contribuer au développement social et territorial à travers le renforcement du partenariat et de la coopération internationale et décentralisée dans les domaines de la recherche, de l’innovation, de la commercialisation et de l’entreprenariat.

Elle s’est arrêtée à cet égard sur la dynamique sociale que connaît la région de Rabat-Salé-Kénitra et la contribution des Marocains du monde dans ce domaine.

LNT avec MAP

