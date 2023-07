C’est au niveau du lycée collégial Ibn Abdoun à Hay Mohammadi (Casablanca), à l’initiative de l’ONG Tibu Africa avec le soutien de l’INDH que ce programme a été lancé en ce début de semaine.

Ce programme vise à favoriser l’employabilité et l’insertion professionnelle de 60 jeunes bénéficiaires en situation de NEET âgés de 18 à 25 ans issus de la préfecture de Ain Sebaâ-Hay Mohammadi.

Il s’agit de préparer et d’accompagner ces bénéficiaires vers une insertion professionnelle et sociale dans les industries du sport qui ouvrent plusieurs perspectives et élargissent le champ d’intervention vers l’emploi des bénéficiaires sans qualification, en les dotant des outils et compétences nécessaires.

Ce programme, d’une durée de 9 mois sera suivi de 3 mois d’accompagnement à l’insertion professionnelle, dans l’objectif d’apporter aux bénéficiaires les compétences techniques, comportementales et entrepreneuriales nécessaires pour assurer leur insertion sur le marché du travail.

Plusieurs jeunes bénéficieront de ce programme à fort impact autour des thématiques clés pour réussir sur le plan personnel et professionnel, tout en travaillant sur un impact durable pour leurs communautés à travers l’entrepreneuriat social et sportif et l’innovation.

A cette occasion, Mohamed Amine Zariat, Ashoka Fellow & Président fondateur de l’ONG Tibu Africa s’est dit ravi que son ONG perpétue sa collaboration avec l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), relevant que « nous œuvrons côte à côte dans plusieurs projets à fort impact depuis plusieurs années ».

Le lancement de cette nouvelle école d’inclusion socio-économique des jeunes par le sport à Hay Mohammadi, ne fait que confirmer l’excellence de ce partenariat, a-t-il ajouté, se disant convaincu que les résultats de cette nouvelle initiative seront aussi probants que les précédentes et que d’autres suivront dans le futur.

Et M. Zariat de relever que le projet s’articule autour de trois axes importants, notamment la formation en alternance et l’acquisition de compétences techniques et comportementales, l’expérience professionnelle dans les structures et programmes d’éducation par le sport, mais aussi le soutien à l’accès à l’emploi par le biais de stages et d’ateliers visant l’employabilité des jeunes.

Ce programme, destiné aux jeunes en situation de NEET issus de la préfecture, permet de bénéficier de cours de langues et de formations axées sur l’acquisition de compétences permettant de faciliter l’inclusion dans le marché de l’emploi, a-t-il ajouté, notant que cette action s’inscrit dans le cadre du programme III de l’INDH : « Amélioration du Revenu et Inclusion Economique des jeunes »…

H.Z

Partagez cet article :