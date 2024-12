L’Atelier 21 accueille, du 10 décembre 2024 au 3 février 2025, la deuxième exposition individuelle de l’artiste Hassan Hajjaj, intitulée Fiq! ( Réveille-toi ! ). Cette exposition met à l’honneur les prouesses des acrobates marocains, fruit d’une collaboration entre l’artiste plasticien et le Groupe Acrobatique de Tanger.

La genèse de cette aventure artistique remonte à une rencontre en 2018 à Londres entre Hassan Hajjaj, Sanae El Kamouni, directrice artistique du groupe, et Maroussia Diaz Verbèke, metteuse en scène. Ensemble, ils ont imaginé le spectacle FIQ!, lancé en 2019, où Hassan Hajjaj a conçu la scénographie, les costumes et immortalisé les artistes à travers son objectif. Les photographies issues de cette collaboration forment aujourd’hui le cœur de l’exposition.

Sanae El Kamouni décrit cette union créative comme une symbiose entre la vision unique de Hassan Hajjaj et l’énergie de jeunes talents marocains. « Mêlant influences pop, traditions marocaines et esthétique contemporaine, il parvient à créer une signature unique, à la fois colorée et audacieuse », souligne-t-elle dans le catalogue d’exposition.

