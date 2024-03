Le Cabinet Dr Imane Slaoui annonce l’intégration de HArmonyCa, un nouveau filler novateur développé par le laboratoire Allergan, une référence mondiale dans le domaine des injectables. Cette avancée combine acide hyaluronique et hydroxyapatite de calcium, ouvrant de nouvelles perspectives dans les soins anti-âge en offrant un effet liftant sans chirurgie, avec une efficacité durable pouvant atteindre 18 mois.

Le Dr Imane Slaoui exprime a déclare à cet effet : «Nous sommes ravis d’offrir à nos patients l’accès à HArmonyCa, une avancée majeure dans le domaine de l’esthétique médicale. Cet injectable hybride offre une alternative non chirurgicale pour les patients qui recherchent une solution durable à la perte de volume et à l’affaissement cutané. Avec HArmonyCa, nous pouvons maintenant offrir une amélioration de la qualité de la peau, une hydratation plus importante de la peau et une stimulation significative du collagène ».

HArmonyCa est le fruit de recherches avancées menées par Allergan. Il s’agit d’un implant dermique hybride offrant une double action en combinant deux ingrédients anti-âge puissants : un effet liftant immédiat grâce à l’acide hyaluronique et un remodelage durable de la peau grâce à la stimulation du collagène par l’hydroxyapatite de calcium. Avec une composition incluant 0,3% de lidocaïne, HArmonyCa garantit un traitement moins douloureux pour les patients, proposant une expérience esthétique améliorée. Le produit est destiné aux injections dans des zones spécifiques du visage, promettant une amélioration notable sans apport excessif de volume.

Partagez cet article :