Meydene Production, le nouveau label culturel du Théâtre Meydene, annonce l’organisation de deux concerts exceptionnels en hommage à Abdel Halim Hafez, icône de la musique arabe. Intitulé Halimiyate : Voyage dans les chefs-d’œuvre d’Abdel Halim Hafez, cet événement aura lieu les 14 et 19 février 2025 à Casablanca et Rabat. Cette initiative marque l’engagement de Meydene Production à élargir son rayonnement culturel au-delà de son théâtre à Marrakech, avec l’ambition de devenir un acteur clé de la scène culturelle marocaine, expliquent les organisateurs.

Le concert, qui proposera une réinterprétation moderne des classiques du célèbre chanteur égyptien, mettra en avant les voix des artistes marocains Ayoub Tijani et Youssef Jrifii, accompagnés par un orchestre dirigé par le maestro Hicham Talmoudi. L’orchestre rendra hommage aux grandes compositions d’Abdel Halim Hafez, mais aussi à celles de Mohamed Abdel Wahab, Baligh Hamdi et Mohamed El Mougy. Les deux soirées, programmées respectivement à Casablanca au Théâtre Mohamed VI et à Rabat au Théâtre Mohamed V, promettent aux amateurs de musique arabe traditionnelle une expérience musicale alliant nostalgie et modernité.

Billetterie :

Casablanca :VIP : 350 MAD | Normal : 250 MAD | Balcon : 150 MAD

Rabat :Orchestre 1 : 350 MAD | Orchestre 2 : 250 MAD | Balcon : 150 MAD

Billets disponibles via Guichet.ma, et sur place au Théâtre Meydene.

