A Agadir, en marge du Salon Halieutis tenu du 5 au 9 février dernier, la Fédération Nationale des Industries de Transformation et de Valorisation des Produits de la Pêche (FENIP) et la Confédération Nationale des Professionnels de la Pêche en Guinée (CONAPEG) ont signé une convention de partenariat visant à renforcer la coopération entre les acteurs du secteur halieutique au Maroc et en Guinée.

Ce partenariat stratégique marque une étape clé dans le développement des relations entre les deux pays en matière de valorisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, à travers le partage d’expertise, le renforcement des capacités et la mise en place d’un cadre de collaboration durable.

Concrètement, « conscientes des enjeux de durabilité et de compétitivité du secteur, la FENIP et la CONAPEG s’engagent à faciliter l’échange d’informations et de bonnes pratiques en matière de transformation, de distribution et de commercialisation des produits de la pêche », dit-on auprès de la Fédération. Et d’ajouter que les signataires s’engagent également à développer l’assistance technique et organiser des formations conjointes pour accompagner les professionnels du secteur, encourager la construction navale et la modernisation des équipements pour améliorer la performance des flottes de pêche, promouvoir la valorisation des algues marines à travers des initiatives innovantes et durables, favoriser le réseautage et la mise en relation d’affaires entre les entreprises marocaines et guinéennes et encourager les missions économiques et la participation aux salons internationaux afin de promouvoir les opportunités commerciales bilatérales et par la même renforcer la coopération scientifique et l’innovation en matière de gestion des ressources halieutiques,

Pour la Fédération, la signature de cette convention traduit la volonté des deux parties d’œuvrer en faveur d’une filière halieutique plus compétitive et durable, tout en tenant compte des enjeux environnementaux et des exigences des marchés internationaux.

Et de poursuivre que ce partenariat représente une avancée majeure pour dynamiser les échanges, structurer le secteur halieutique en Afrique, créer de nouvelles opportunités pour les professionnels et contribuer au développement de l’économie bleue.

D’une durée initiale de trois ans, cette convention s’inscrit dans une vision à long terme visant à structurer et à développer la filière halieutique en Afrique. Pour les signataires, cette convention constitue une nouvelle étape dans le renforcement des liens économiques et commerciaux entre le Maroc et la Guinée, au service d’un secteur halieutique plus innovant, durable et compétitif.

