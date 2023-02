L’opération du règlement des frais du Hajj pour la saison 1444 se déroulera, en un seul versement, auprès des agences Barid Bank dans les différentes provinces et préfectures du Royaume entre le 27 février et le 10 mars 2023, a annoncé mercredi le ministère des Habous et des Affaires Islamiques.

L’opération de règlement se fera en un seul versement pour les pèlerinages encadrés par le ministère des Habous et des Affaires Islamiques et par les agences de voyage sélectionnées pour l’organisation du Hajj par le ministère du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, selon la tarification et le produit déterminé par le reçu qui sera délivré aux citoyens par les agences de voyage, a précisé le ministère dans un communiqué rendu public à l’issue de la réunion de la Commission royale chargée du pèlerinage.

Pour le pèlerinage encadré par le ministère des Habous et des Affaires Islamiques, l’annonce des frais du Hajj pour la saison 1444 est prévue au plus tard le 15 février 2023, selon la même source.

L’inscription pour le tirage au sort pour la saison du Hajj 1445 se fera en ligne, a ajouté la même source, précisant que cette opération se fera du 20 au 30 mars prochain pour les listes de pèlerins encadrés par le ministère et les agences de voyage. La condition d’accompagnement (Mahram) des femmes de moins de 45 ans a été annulée, a-t-on indiqué, ajoutant que les personnes ayant effectué le Hajj durant les dix dernières années ainsi que les enfants de moins de 18 ans ne seront pas éligibles.

