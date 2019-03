PARTAGER Habitat : Le Groupe SOS et l’ADS signent une convention de partenariat

Le Groupe SOS et l’Agence de Développement Social marocain (ADS) ont signé lundi 11 mars 2019 une convention de partenariat pour une durée de 3 ans. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du programme de résorption de l’habitat insalubre, l’un des défis majeurs de l’inclusion sur le territoire marocain. L’enjeu principal est de permettre aux populations d’accéder à un logement décent et d’améliorer leurs conditions d’inclusion socio-économiques, notamment dans les nouveaux quartiers.

La signature s’est déroulée en présence notamment de Yassine Hamza, Directeur de l’Agence de Développement Social, de Jean-Marc Borello, Président du Directoire du Groupe SOS et de Frédéric Bailly, Membre du Directoire en charge de l’International.

La convention s’inscrit dans une démarche commune de réduction de la pauvreté, d’accompagnement des populations vulnérables, de développement social de quartiers urbains, d’intégration des exclus dans les villes nouvelles ou encore d’employabilité des jeunes et la formation professionnelle, dit-on auprès des signataires.

L’ADS et le Groupe SOS ont donc décidé de coopérer pour répondre aux enjeux de l’intégration au sein des nouveaux quartiers et de créer un modèle d’insertion professionnelle et d’innovation sociale pérenne. L’objectif de ce partenariat est d’élaborer un dispositif opérationnel qui pourra ensuite être déployé à plus grande échelle sur l’ensemble du territoire marocain.

LNT avec CdP