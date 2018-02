PARTAGER Habitat : Fassi Fihri à la rencontre des présidents de fédération

Dans le cadre des réunions de concertation qu’il a engagé avec les parties prenantes du secteur, M. Abdelahad Fassi Fihri, Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, accompagné de Mme Fatna El’ Khiel, Secrétaire d’Etat Chargée de l’Habitat, a reçu mardi 20 février 2018 au siège du Ministère M. El Mouloudi Benhamane, Président de la Fédération Nationale du Bâtiment et Travaux Publics (FNBTP) et M. Benazzouz Nabil, Président de la Fédération Marocaine du Conseil et de l’Ingénierie (FMCI) accompagnés des membres des bureaux des deux Fédérations.

Les discussions ont porté sur les domaines de coopération entre les entreprises du BTP et de l’ingénierie d’une part et le Gouvernement d’autre part en vue d’un partenariat durable. A cet effet, un projet de contrat cadre a été présenté au ministre, qui vise le développement à moyen terme de l’ingénierie et des entreprises de BTP. Cette vision s’articule autour de la promotion d’une entreprise compétitive, créatrice de valeur, innovante, citoyenne, qui concrétise les besoins du pays ; et d’un Etat qui favorise la pérennité des entreprises en donnant de la visibilité, en accompagnant et encourageant et surtout en développant les conditions d’un environnement favorable, selon un communiqué du ministère.

A l’issue de cette réunion, le ministre a demandé à la FNBTP et à la FMCI de lui communiqué un mémorandum englobant les préoccupations des deux fédérations afin d’élaboration d’une feuille de route pour la relance du secteur de la construction et la poursuite de la coopération avec les entreprises du BTP en vue d’asseoir une culture d’excellence de l’ingénierie et un rayonnement à l’international.

LNT avec CdP