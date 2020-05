PARTAGER Guelmim: Saisie de 3 tonnes de chira à bord d’un camion

La brigade de police judiciaire du district provincial de sûreté de Guelmim a saisi dimanche, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), trois tonnes de chira à bord d’un camion de transport routier de marchandises et a arrêté trois individus pour leur implication présumée dans une tentative de trafic de drogue.

Le camion a été arrêté au niveau de la commune de « Tagante », à 30 kilomètres au nord de Guelmim, alors que les opérations de fouilles effectuées ont permis de saisir ladite charge de drogue qui était emballée dans 94 paquets et conditionnée parmi une cargaison de produits agricoles, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant que le chauffeur du véhicule a été appréhendé ainsi que deux de ses compagnons.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, alors que les investigations se poursuivent pour arrêter d’autres personnes éventuellement impliquées dans cette activité criminelle, précise la même source. Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts communs déployés par les services de la DGSN et de la DGST pour lutter contre les réseaux de trafic international de drogues et de psychotropes, conclut le communiqué.

LNT avec CdP