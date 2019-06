PARTAGER Le Groupe PSA décerne ses « Trophées Fournisseurs 2019 »

En 2019, le Groupe PSA a distingué l’excellence des résultats fournisseurs lors d’un évènement tenu jeudi 13 juin, en présence du Président du Directoire du Groupe Carlos TAVARES, annonce un communiqué du groupe.

Lors de cet rencontre, SGTM, partenaire du Groupe PSA pour l’étude et réalisation des bâtiments et infrastructures de l’usine de Kenitra, a été primé pour ses performances en termes de service et de qualité, respect du planning, maîtrise de la dérive des coûts, management de projet, et expertise technique.

SGTM a reçu le « Trophée Performance de l’Equipement Industriel et des Prestations de Services ».

SGTM est un acteur majeur dans le secteur de la construction au Maroc. Il avait été choisi en 2016 pour construire l’usine du Groupe PSA à Kenitra.

Les équipes SGTM ont fait preuve d’un grand professionnalisme, rigueur et constance au service du projet et des impératifs du Groupe PSA, ajoute le communiqué.

La relation de confiance qui s’est installée entre le Groupe PSA et la société SGTM a permis à cette dernière d’être sélectionnée fin 2018 pour réaliser l’extension de l’usine de Kenitra annoncée par le groupe en septembre 2018.

Carlos TAVARES a insisté sur les attentes fortes du Groupe PSA vis-à-vis de ses partenaires en termes de qualité, coûts et respect des délais afin de faire face, ensemble, aux défis auxquels l’industrie automobile est confrontée.

En 2018 les Achats du Groupe PSA ont totalisé 42 milliards d’euros, dont plus de 30 milliards pour les pièces série qui représentent, en moyenne, plus de 75 % du prix de revient de fabrication d’un véhicule. Le Groupe PSA travaille avec un panel de plus de 8 000 fournisseurs et favorise, partout où il est implanté, le sourcing local.

LNT avec CdP