Groupe OCP et World Merit Morocco, focus sur les ODD

Le Groupe OCP et le World Merit Morocco organisent la première édition de « The Councils Summit » qui se déroule à l’Université Mohammed VI Polytechnique de Ben Guerir.

Cette conférence internationale permettra de connecter plus de 150 jeunes et professionnels, venus de 125 pays, afin de travailler ensemble sur des actions locales et mondiales en adéquation avec les objectifs de développement durable (ODD) fixés par les Nations Unies.

Cette opération illustre l’engagement du Groupe OCP en faveur du développement durable. Elle vise à mettre en place des actions concrètes, et à définir les moyens à mettre en oeuvre pour répondre aux 17 objectifs de développement durable établis par les États membres des Nations Unies à l’horizon 2030.

Durant cinq jours, de nombreux experts et spécialistes en la matière échangeront avec les délégués, entrepreuneurs et représentants de grandes structures internationales autour de sujets liés à la thématique du développement durable.

Pour rappel, World Merit Morocco est un bureau national affilié à l’ONG World Merit. Cette dernière est un réseau international capitalisant sur une large communauté afin de repérer les opportunités lieés aux ODD, en vue de renforcer la durabilité mondiale.

LNT avec CdP