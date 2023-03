Au 31 décembre, OCP a affiché une hausse du chiffre d’affaires de 36% par rapport à la même période de l’année précédente, pour atteindre 114,6 MMDH. Cette performance s’explique par la hausse des prix de vente sur les trois segments (Roche, Engrais et Acide) qui a largement compensé la baisse des volumes constatée. L’efficacité opérationnelle du Groupe combinée à l’amélioration des prix de vente ont plus que neutralisé la hausse des coûts de l’ammoniaque et du soufre, et se sont traduites par une progression de 38% de l’EBITDA à fin décembre 2022 avec une marge d’EBITDA de 44%.

Par rapport au contexte marché et commercial, il est à souligner qu’en 2022, le marché a été marqué par les perturbations de la chaîne d’approvisionnement liées au conflit russo-ukrainien, la réduction des exportations chinoises, et la hausse des prix des intrants, des facteurs ayant poussé les prix des engrais à des niveaux records. Les prix des engrais phosphatés ont connu une baisse progressive à partir du troisième trimestre, impactés par une destruction de la demande et des conditions météorologiques défavorables dans des marchés clés (Brésil, Europe, Etats-Unis). Grâce à son agilité commerciale et sa flexibilité industrielle, le Groupe OCP a fait preuve d’une grande résilience et a continué à servir une clientèle géographiquement diversifiée et des marchés à forte demande comme l’Amérique du Sud et l’Afrique, l’Asie et l’Afrique.

A souligner également que conformément à son engagement à préserver la sécurité alimentaire mondiale et sa mission axée sur les agriculteurs, OCP a lancé plusieurs initiatives majeures pour aider les agriculteurs africains durant cette période de hausse significative de prix. D’une part, la contribution du Groupe à travers des remises sur 550 000 tonnes d’engrais en 2022, afin d’atténuer l’impact de la flambée des prix des matières premières et des sécheresses, cible plus de 4 millions d’agriculteurs sur le continent. D’autre part, comme annoncé plus récemment en fin 2022, OCP s’engage à dédier plus de 4 millions de tonnes d’engrais en faveur des agriculteurs africains en 2023. Ce programme d’approvisionnement en engrais comprendra un volet dédié à la formation et au renforcement de capacités en partenariat avec des acteurs locaux, en phase avec l’approche du Groupe centrée sur le fermier. Cette allocation permettra de garantir que les bons engrais soient disponibles pour l’ensemble du continent, en vue de stimuler les rendements pour 44 millions d’agriculteurs dans 35 pays.

Parallèlement aux progrès financiers et opérationnels réalisés en 2022, OCP a annoncé récemment le lancement de la seconde phase de son programme d’investissement qui prévoit un investissement d’environ 13 milliards de dollars sur la période 2023-2027.

Ce programme repose sur l’augmentation des capacités minières et de production d’engrais, tout en s’engageant à atteindre la neutralité carbone d’ici 2040. Ainsi, le Groupe continue d’investir de manière responsable pour accroître sa compétitivité et répondre à la demande croissante sur le long-terme.

Pour rappel, le plan d’investissement du Groupe OCP à horizon 2027, s’articule autour des objectifs clés suivants : Ammoniac vert, production d’1 million de tonnes d’ici 2027 ; Énergie verte, production de 5 gigawatts (GW) d’énergie propre d’ici 2027 ; dessalement d’eau de mer, atteindre une capacité de 560 millions de m3 en 2027, dont 110 millions de m3 devraient être réalisés en 2023 grâce à la mise en service de plusieurs nouvelles stations de dessalement ; Produits chimiques spécialisés, atteindre un volume de 20 000 tonnes de fluor et de 30 000 tonnes de produits intermédiaires pour les batteries lithium-fer-phosphate d’ici 2027…

H.Z

