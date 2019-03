PARTAGER Le groupe Microdata retrouve une croissance à deux chiffres

Le groupe Microdata a enregistré, au 31 décembre 2018, une augmentation du niveau de l’activité commerciale grâce, notamment, à sa capacité de capter pleinement le potentiel de croissance de son secteur d’activité et même d’accroître sa part de marché, a souligné le management lors d’une conférence organisée, mercredi 27 mars.

L’entreprise a remporté de nouveaux projets à forte valeur ajoutée, qui permettent au groupe de diversifier ses références et de renforcer l’offre solution dans le mix produits de l’entreprise.

« Nous étions une entreprise focalisée sur l’offre « client », maintenant nous sommes de plus en plus dans la partie solution, autour du data center. Ces « projets solutions » ont plus de valeur ajoutée et d’effets positifs sur notre marge commerciale », explique le management.

A fin décembre 2018, le groupe a réussi à améliorer son chiffre d’affaire qui s’est apprécié de plus de 10% à 521,1 millions de dirhams, contre 471,8 millions de dirhams en 2017.

Le résultat d’exploitation s’est établi à 80,9 Mdhs en 2018 contre 59,8 Mdhs en 2017, en hausse de 35%.

Pour sa part, le résultat financier a reculé par rapport à 2017, passant de -2 Mdhs à -9,9 Mdhs.

Cette baisse est due principalement à l’évolution du « résultat de change », qui passe de -2,3 Mdhs à fin décembre 2017 à -5,1 Mdhs à fin décembre 2018, mais également à la progression des intérêts financiers dédiés à l’augmentation du besoin en fonds de roulements, enregistrée durant l’exercice 2018, et à la connotation de dotations enregistrées en 2018 contre des reprises financières en 2017 de l’ordre de 1,5 Mdhs, souligne le management.

De son côté, le résultat net est passé de 40 millions de dirhams en 2017 à 49,6 en 2018.

« Il y a un retour à un taux de croissance à 2 chiffres, ce qui n’était pas le cas en 2017 », se félicite le management.

Introduit en bourse en 2007, Microdata est l’une des entreprises qui distribue le dividend yield le plus élevé ces dernières années. Ainsi en 2018, le taux de rendement était de 7,52% contre 6,73% en 2017.

Les perspectives du groupe

A court terme, le groupe envisage la réallocation des budgets publics en faveur de la remise à niveau des infrastructures IT dans le cadre de la transformation digitale. Microdata envisage également le renforcement de son positionnement comme partenaire de premier rang du groupe Dell Technologies.

Sur le moyen terme, l’entreprise ambitionne d’élargir son offre services et pouvoir se positionner sur de nouveaux métiers dans l’infrastructure IT.

A. Loudni