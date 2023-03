Le management du groupe LabelVie a reçu la presse lundi 6 février pour la traditionnelle présentation des résultats financiers au titre de l’année 2022, ainsi que des perspectives pour 2023. Rachid Hadni, Président du Directoire, a félicité ses équipes pour les résultats obtenus, en dépit d’une « année très perturbée avec une inflation folle », ce qui a poussé le groupe à « investir énormément dans les prix ».

Ainsi, le résultat courant de LabelVie s’est établi à 769 millions de dirhams (MDH) au titre de l’année écoulée, en progression de 20% par rapport à 2021, « traduisant la résilience du Groupe et sa capacité d’adaptation sur le volet commercial et maitrise des charges dans un contexte perturbé », selon le Groupe. D’ailleurs, si le groupe a investi 100 MDH dans ses efforts de réduction des prix, la légère baisse de la marge directe avec cette politique a été compensée grâce à un meilleur sourcing en amont, explique la direction.

Le résultat non courant s’est chiffré, quant à lui, à 196,4 MDH en 2022, en progression de 83%, car il s’agit essentiellement d’une plus-value réalisée par le Groupe suite à l’apport d’actifs fonciers et immobiliers à l’OPCI Terramis.

Le résultat financier s’est élevé, pour sa part, à 17,2 MDH en 2022 malgré un investissement de 1,17 MMDH réalisé au cours de l’année.

Porté par la hausse des volumes des ventes et la maîtrise des charges de fonctionnement du Groupe cantonnées à leur niveau de l’exercice précédent, malgré un contexte inflationniste, le résultat d’exploitation a connu une progression de 19% à 752 MDH. S’agissant du CA consolidé, il s’est élevé à 13,95 milliards de dirhams (MMDH) en 2022, en progression de 19% par rapport à celui réalisé une année auparavant. Cette hausse a été portée principalement par l’ouverture de 19 nouveaux points de vente, ainsi qu’une politique commerciale agressive. Par ailleurs, le communiqué fait savoir que le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale des actionnaires la distribution d’un dividende de 250 MDH au titre de l’exercice 2022, soit 86,36 dirhams par action.

Une stratégie confortée

Pour 2023, le groupe compte encore accélérer les ouvertures, car il juge que le potentiel du marché marocain le permet largement. Ces ouvertures se feront sur les trois formats du groupe (Atacadao, Carrefour et Carrefour Market), qui affichent un certain équilibre quant à leur contributions respectives aux résultats. « Le moderne est à 16% du commerce au Maroc », explique la direction, précisant que « les pays similaires sont plutôt autour de 30% ». C’est ainsi que LabelVie a prévu un Capex de 1,5 MMDH en 2023 pour les ouvertures.

Pour ce qui est des deux OPCI du groupe (Terramis et Aradei Capital), on nous explique qu’Aradei sera spécialisée dans les grands projets, avec une composante alimentaire de moins de 40%, et que Terramis se concentra sur les plus petites tailles et parfois les actifs monolocataires.

Enfin, le groupe compte poursuivre ses efforts de développement digital, qui se sont concrétisés, notamment, par la lancée en fin d’année 2022 de l’application Bringo de courses en ligne, qui est aux meilleurs standards internationaux, se félicite le groupe.

SB

