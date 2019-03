PARTAGER Le Groupe Crédit Agricole du Maroc appuie l’éducation financière dans le monde rural

Les petits agriculteurs et les ménages ruraux en général ont, dans leur majorité, une connaissance limitée de la banque, des produits et services financiers. Aussi, le Crédit Agricole du Maroc (CAM) a développé un ambitieux programme de « Renforcement des capacités de gestion en milieu rural » dont une composante est dédiée à l’éducation financière de base des petits agriculteurs et ménages ruraux, annonce un communiqué du groupe.

A ce jour, six grandes opérations de formation de proximité de la population rurale ont été réalisées au profit de plus de 10700 petits producteurs agricoles et ménages ruraux dont en particulier des femmes et des jeunes. Ces opérations ont ciblé notamment les territoires les plus éloignés du réseau bancaire, notamment les zones du Gharb, Rif, Moyen Atlas, Haut-Atlas, Draa-Tafilalet et Souss-Massa. Plus de 120 cadres du CAM ont été formés et mobilisés spécifiquement pour les besoins de ce programme, soutenus par des équipes de superviseurs et d’appui logistique.

La dernière opération qui se déroule actuellement dans la région du Souss-Massa vise près de 2500 bénéficiaires relavant de 30 localités rurales, dont 15 sites consacrés aux femmes (Tikiouine, Amskroude, Drarga, Aourir, Agadir, Belfaa, Inchaden, Inezgane, Ait Amira, Sidi Bibi, Dcheira, Lqliaa, Temsia, Ait Melloul, Ait Laaza, El Guerdane, Aoulouz, Oulad Berhil, Taliouine, Sidi Moussa Lhamri, Tafraout, Taroudant, Tata, Tiznit …)

Les séances de formation du programme global d’éducation financière en milieu rural sont organisées autour de 5 modules :

(1) La démystification de la banque et l’utilité d’un compte bancaire,

(2) La détermination, le chiffrage et la priorisation des projets d’investissement (professionnels et familiaux),

(3) La formalisation d’un budget simplifié et son mode d’interprétation,

(4) L’offre bancaire en produits et services de base et les modes d’épargne,

(5) Le plan de financement, le recours réfléchi et justifié au crédit bancaire et l’analyse des risques de surendettement.

L’objectif sous-jacent recherché est de sensibiliser les bénéficiaires à l’importance des chiffres dans une exploitation agricole et/ou un ménage rural, qui peuvent faire apparaitre des situations de dysfonctionnement, des cas de faible rentabilité ou de non rentabilité de certaines activités pratiquées, et de se poser en conséquence des questions sur les marges de progrès et les possibilités d’amélioration des revenus et conditions de vie de la population cible.

La formation se déroule en mode interactif et participatif, à base d’histoires et exemples d’illustration issus du milieu rural. Elle est souvent co-animée par les bénéficiaires eux-mêmes pour une meilleure assimilation du contenu et des messages clés des modules de formation. Par ailleurs, dans certains sites, la formation a été faite en Tamazight pour rester proches des réalités socio-culturelles des bénéficiaires.

Le Crédit Agricole du Maroc a déjà partagé quelques-unes de ces expériences lors du dernier colloque international sur l’éducation financière tenu à Skhirate et également à l’occasion de forums sur l’éducation financière en milieu rural au Maroc qu’il a organisés à Meknès en marge des 2 derniers SIAM pour célébrer la journée arabe de l’éducation financière.

Sur le plan opérationnel, le programme est piloté et déployé sur le terrain par les experts du Centre d’Etudes et Recherches du Crédit Agricole du Maroc (CERCAM).

LNT avec CdP