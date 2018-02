PARTAGER Le groupe Buzzkito Network réorganise ONOFF en agence de communication 360 et lance Unique Ness

Buzzkito Network, acteur majeur de la publicité moderne au Maroc, s’était fixé il y a deux ans le pari d’exporter le savoir-faire créatif marocain à Dubaï, en se basant sur une stratégie d’inbound marketing et de brand publishing à travers la marque média BUZZKITO. La société s’est ainsi éloignée des habitudes des agences créatives marocaines qui, dès qu’elles atteignent une taille critique, cherchent à intégrer un réseau international tel que DDB, Mac Cann, Lowe, OGILVY…

Aujourd’hui, l’agence annonce que ONOFF a réussi à se faire une place dans la capital référence de la publicité du monde arabe.

Après avoir remporté leurs premiers pitchs (POWER HORSE, SOUQ.COM (AMAZON), EYEWA, KENKOH …) , les équipes de ONOFF ont décidé de transformer l’agence digitale en agence 360 experte en communication et annoncent vouloir en faire le fleuron de l’expertise publicitaire marocaine.

D’autre part, BUZZKITONETWORK lance « UNIQUE NESS », une agence de talents artistiques « Data Driven». Le groupe annonce avoir déjà recruté à ce jour plusieurs stars de la scène arabe et africaine.

El Mehdi Benslim a souligné à cette occasion : «UNIQUE NESS, est un retour aux sources, à la production artistique. Nous allons grâce à la puissance de notre media « Buzzkito », et nos milliards de données, aider les artistes à se développer dans le monde arabe et le continent africain. Buzzkito se positionne ainsi comme l’éclaireur de la créativité nationale et régionale».

Enfin, pour le soutenir dans ses ambitions créatives et son expansion régionale, Buzzkitonetwork a accueilli depuis peu dans son capital le fonds d’investissement Afric Invest.

LNT avec CdP