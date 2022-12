En octobre 2022, le groupe BCP a signé avec la BEI, Banque Européenne d’investissement, un partenariat dont l’un des axes principaux est le renforcement de l’accès des PME aux financements, notamment les entreprises exportatrices. Ce partenariat s’insère dans le programme de l’UE pour les échanges commerciaux et la compétitivité (Trade and Competitiveness), et vise à faciliter aux TPME Marocaine l’accès au financement à travers trois axes. Le premier concerne l’accompagnement des entreprises intervenant dans les chaines de valeurs exportatrices, le second le développement des investissements dans l’économie verte, et le troisième l’intégration de l’approche genre et l’accompagnement des investissements portés par les femmes.

Le dispositif mis en place est structuré autour d’une offre basée elle-même sur trois piliers : une offre de financement assortie de conditions avantageuses ; une offre de Garantie à première demande avec un coût réduit ; et une Assistance Technique Gratuite adaptée aux spécificités des projets.

Un riche dispositif d’accompagnement

Ce partenariat vient ajouter une nouvelle brique à la stratégie du Groupe BCP pour soutenir et financer les PME marocaines et jouer son rôle de moteur de l’économie nationale. En effet, le dispositif d’accompagnement mis en place par la BCP est très riche et couvre toutes les catégories de TPME et un large spectre de besoins : décarbonation, innovation, exportation, internationalisation, Lean Management, structuration des financements. Cet accompagnement repose notamment sur un portefeuille de partenariats très riche et en élargissement continu.

La plateforme lancée en 2021 concomitamment avec le roadshow « Les Régionales de l’Investissement » en est la parfaite illustration, puisque plus de 700 investisseurs ont bénéficié d’une assistance en one to one avec les différents partenaires publics et privés, en plus de nos experts métiers dans les 11 régions visitées Dans ce sens, l’offre d’Assistance Technique de la BEI vient enrichir ce dispositif avec l’expertise et le savoir-faire de ce partenaire de choix. Elle couvrira des sujets aussi divers que la maitrise de l’export, la décarbonation, la digitalisation, la productivité, l’innovation ou l’inclusion des femmes. Concrètement, l’offre de financement des TPME qui rentre dans le cadre de ce nouveau partenariat est adossée à une ligne de la BEI « Trade and Competitivness». Dans le cadre de ce programme, la BEI accorde à la BCP deux lignes : une ligne de garantie qui prend la forme de garantie de portefeuille à première demande dont seront assorties les prêts octroyés par la BCP dans ce cadre, et dans un deuxième temps, une ligne de refinancement à des conditions avantageuses, en termes de coût et de durées et dont les avantages bénéficieront aux différents emprunteurs à travers l’offre mise en place par la BCP. À cela s’ajoute un programme d’assistance technique à destination des entreprises bénéficiaires.

Des partenariats touchant tous les secteurs

Comme nous l’avons mentionné plus tôt dans l’article, ce partenariat avec la BEI n’est que le dernier d’une longue liste, car, auprès du Groupe BCP, on affirme être conscient que l’accompagnement des TPME passe par une parfaite collaboration avec l’ensemble de l’écosystème concerné. C’est pour cela que le groupe bancaire a développé une politique de partenariat multi-dimensionnelle pour mieux servir les entreprises marocaines. Dans le domaine industriel, il s’agit d’accompagner les principales fédérations professionnelles dans leurs efforts de développement de leurs filières (AMITH, FEDIC, AMICA, FCP, FENAGRI, FENIP, FMIIP, MMI CLUSTER…) et de promouvoir le dispositif de la Task Force Souveraineté lancé par le ministère de l’Industrie et du Commerce.

Pour ce qui touche à l’économie verte, l’objectif est de collaborer avec les principaux acteurs du secteur des énergies renouvelables et efficacité énergétiques (AMEE, SIE, Cluster EnR, BERD…). Côté innovation, il s’agit de participer à la promotion de l’innovation en collaboration avec des incubateurs, accélérateurs, ou start-up (H-Seven, Endeavor, SOWIT…). En ce qui concerne l’export, le Groupe œuvre à contribuer au développement des exportations à travers des partenariats avec le ministère de l’Industrie et du Commerce, l’ASMEX, et l’AMDIE… La liste est loin d’être exhaustive, et le portefeuille des partenaires est très diversifié et couvre des domaines très variés : Green Economy, Innovation, Exportation, Lean Management, Financement, Conseil, Foncier et Formation.

Selim Benabdelkhalek

