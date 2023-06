Le Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa bank et Attijari bank Mauritanie ont organisé les 14 et 15 juin à Nouakchott une mission multisectorielle autour du thème « Développement de l’Agriculture et de la Pêche en Mauritanie : quelles opportunités pour l’investissement ? ». Il s’agit de la 36e mission de ce genre organisée depuis 2016.

Plus de 200 chefs d’entreprises et institutionnels, dont des délégations en provenance du Cameroun, de Côte d’Ivoire, du Gabon, d’Egypte, du Mali et du Maroc y ont pris part, en présence du Ministre des Pêches et de l’Economie Maritime, M. Mohamed Abidine MAYIF et du Président de l’UNPM (Union Nationale du Patronat Mauritanien), M. Mohamed Zeine

El Abidine OULD CHEIKH AHMED. Un Marché de l’Investissement a mis à l’honneur le Cameroun, le Mali, le Maroc et la Mauritanie, promus respectivement par le Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire du Cameroun, l’API Mali (Agence de Promotion des Investissements), l’AMDIE (Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations), l’API Mauritanie et la Zone Franche de Nouadhibou.

Plus de 200 rendez-vous structurés en B to B et en B to G ont permis aux entreprises participantes de générer des opportunités d’affaires dans les secteurs de la Pêche, de l’Agriculture, de l’Agro-industrie, des BTP, des IT, des Services et des Energies.

« Cette initiative traduit l’engagement permanent et indéfectible d’Attijari bank Mauritanie, à travers la mobilisation de toutes ses ressources, au service de sa clientèle, et par conséquent participer activement au développement économique et social de la Mauritanie » a déclaré à cette occasion le Directeur Général d’Attijari bank Mauritanie, M. Mohamed BOUBRIK. La Directrice du Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa bank, Mme Mouna KADIRI a pour sa part, mentionné : « Cela fait plus de 13 ans que nous œuvrons à offrir un cadre fiabilisé et développer des corridors d’échanges et d’investissements. Cette manifestation réunit les entreprises d’Afrique déterminées à travailler entre elles et à développer de la valeur au service de nos communautés et de notre jeunesse ».

Mettant en avant les atouts de la Mauritanie, la Directrice Générale de l’APIM (Agence de Promotion des Investissements en Mauritanie), Mme Aïssata LAM a salué cette initiative soulignant l’importance des dispositifs d’incitation mis en place par le pays. Un premier panel dédié aux perspectives du développement du secteur de la Pêche a été animé par M. Mohamed Ely Barham, Directeur de la Programmation et de la Coopération au Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime, M. Mahmoud LEHBIB, Conseiller Technique à l’Agence de Promotion des Investissements en Mauritanie, M. Hamady Ould Hamady OULD BABE, Président de la Fédération Nationale de la Pêche, M. Ahmedou Yacoub Med EL NANY, CEO STAR FISH et M. Mohamed Lemine ABDEL HAMID, Expert indépendant.

Lors du second panel sur le développement de l’Agriculture en Mauritanie, les interventions de M. Mohamed El Mokhtar SIDI MOHAMED, Conseiller technique chargé de la Recherche et la Formation au Ministère de l’Agriculture, M. Moustapha MAOULOUD, Conseiller Technique à l’Agence de Promotion des Investissements en Mauritanie, M. Adama DIA, Président de la Fédération Mauritanienne de l’Agriculture, M. Cheikh Mohamed ABDERRAHMANE, CEO P.A.P SARL et de M. Moulay OUMAR, Expert indépendant ont permis aux invités de disposer d’informations de première main sur les possibilités d’y investir.

La mission a été ponctuée par deux visites sur le terrain organisées durant la journée du 15 juin : La 1ère dans la région de Nouakchott, où les participants ont pu découvrir le Port de Tanit ainsi qu’une unité de traitement, de congélation et de commercialisation de poisson ; tandis que d’autres participants ont visité deux périmètres agricoles au niveau de la région de Rosso.

LNT avec CdP

