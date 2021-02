À la suite du lancement de son nouveau portail Attijari CIB, point d’action unique à l’ensemble de ses services digitaux, La banque de financement et d’investissement du groupe Attijariwafa bank a tenu un troisième webinaire sur le thème : « La transformation digitale de la relation bancaire : un levier de performance pour les entreprises ».

Ce troisième webinaire, animé par Mme Meryem Sebti, Responsable Marketing et Développement au sein de la CIB, a vu la participation de Mme Nawal Alami, Directrice Cash Management et Paiements au sein de la banque, aux côtés de MM. Mehdi Lahlou et Noureddine Benali, respectivement Managing Partner du cabinet de conseil stratégique Roland Berger Maroc et Directeur du pôle Support des Autoroutes du Maroc (ADM).

Autour d’un débat fructueux sur les enjeux de la transformation digitale et son apport pour les entreprises, notamment dans le contexte actuel de crise sanitaire, les intervenants ont pu aborder la thématique sous les deux angles, stratégique et opérationnel, avant de partager avec l’auditoire leurs retours d’expériences.

Au fil des échanges, l’ensemble des intervenants se sont accordés à présenter la digitalisation, notamment de la relation bancaire, comme un levier de performance qui peut avoir un impact aussi bien en termes d’efficacité opérationnelle qu’en termes de croissance.

Lors de son témoignage, Noureddine Benali a noté “une amélioration de la qualité de service et donc de l’attractivité du réseau routier. (…) La digitalisation des encaissements et recharges a contribué de manière significative à l’accélération des ventes. Grâce à l’utilisation de tous les canaux digitaux que nous avons conçus avec la banque, nous avons atteint plus d’un million d’abonnés sur le produit Jawaz. Chose qui était inconcevable pour nous avec les canaux classiques.” Toujours dans le cas d’ADM, “le regroupement des règlements des fournisseurs dans un seul ERP, intégré avec les systèmes de la banque, nous a permis une systématisation de ces règlements, qui s’est traduite par un gain au niveau des délais de paiement et de la productivité”.

Des avantages également mis en avant par Mehdi Lahlou, qui a confirmé que : “Pour les entreprises, déjà engagées dans leur propre digitalisation, la digitalisation de la relation bancaire et l’accélération des interactions avec la banque constituent un facteur de compétitivité supplémentaire”. Sans manquer de mettre en lumière le rôle de la digitalisation dans “la fiabilisation des prévisions à tous les niveaux, grâce à l’analyse de la data ou de l’intelligence artificielle, qui permet un meilleur pilotage des ressources financières de l’entreprise ».

« La transformation digitale de la relation Banque Entreprise est un processus long qui nécessite une conduite de changement importante au niveau de l’entreprise » a précisé Nawal Alami, avant de rajouter que « la banque accompagne les clients dans cette expérience de transformation grâce à des experts métier qui étudient leurs besoins afin de mettre à leur disposition des solutions adaptées et innovantes de dématérialisation de leurs flux et opérations bancaires. Nous leur offrons aussi des outils de gestion et de suivi de leurs comptes au quotidien tels que le nouveau portail Attijari CIB, leur permettant de réaliser leurs transactions en toute sécurité et qui s’adaptent parfaitement à leur organisation ».

